Стягиванием войск к границе с Украиной Путин пытается переключить внимание россиян с внутренних проблем, - Волкер

"Важнейшим из всего является психологическое давление на Украину".

Накапливая войска на границе, президент РоSSии Владимир Путин пытается переключить внимание россиян с внутренних проблем на международные вопросы, а также оказать психологическое давление на Украину.

Об этом бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер сказал в комментарии Голосу Америки.

"Во-первых, Путин пытается переключить внимание россиян от новостей о Навальном и внутренних проблем на международные вопросы. Во-вторых, я думаю, это умышленная чрезмерная реакция на риторику США ", - отметил дипломат.

Волкер напомнил, что когда президента Байдена спросили, считает ли он Путина убийцей, он сказал "да".

"Поэтому я думаю, сейчас они пытаются накалить обстановку, чтобы дать отпор администрации Байдена. Но, пожалуй, самым важным из всего является психологическое давление на Украину", - сказал Волкер.

Напомним, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде сообщил о дополнительном развертывании роSSийских сил у границы.

Вчера главное управление разведки Министерства обороны заявило, что РоSSия готова к широкомасштабным провокациям, в том числе к наступлению вглубь территории Украины.