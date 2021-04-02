В Киеве будут судить бывшего первого заместителя главы Госгеонедр

Его обвиняют в служебной халатности с убытком в 48,7 млн гривен.

Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследования закончило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт против бывшего первого заместителя главы Государственной службы геологии и недр Украины Николая Фощия.

Об этом сообщается на сайте ГБР и Офиса генпрокурора.

Его обвиняют в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины), которая привела к нанесению государству 48,7 млн гривен ущерба.

"Из-за безответственного отношения должностного лица к своим служебным обязанностям произошло самовольное пользование недрами одним из горнодобывающих предприятий. В результате была незаконно добыта 191 тысяча тонн полезных ископаемых в период приостановления действия разрешения на их добычу", - считает следствие.

Предприятие разрабатывало месторождение огнеупорных и тугоплавких глин "Видное".

Согласно материалам уголовного дела, изложенного в судебном реестре, в 2017 и.о. главы Госгеонедр издал приказ об остановке специальных разрешений ЧАО "Керампром" на пользование недрами месторождения "Видное" для устранения определенных нарушений.

Несмотря на это, предприятие продолжило добычу полезных ископаемых. По версии следствия, это произошло при попустительстве подозреваемого, который "не принял достаточных мер" для осуществления контроля и надзора за соблюдением условий лицензии.

Напомним, что Фощия освободили в начале 2019 года в связи с потерей права на госслужбу или его ограничением в результате вступления в силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за коррупционное правонарушение (п.3. Ч.1 ст.84 Закона "О государственной службе ").