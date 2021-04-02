Боевики "ДНР" и "ЛНР" объявили "призыв" на военную службу

До этого времени служба в незаконных вооруженных формированиях велась по контракту.

Боевики "ДНР" и "ЛНР" объявили "призыв" на военную службу
Фото: politeka.net

Главари "ДНР" и "ЛНР" сделали первые шаги к введению "военной службы". Так, "ЛНР" набирает жителей оккупированных территорий на обучение военным специальностям. "ДНР" объявила "призыв" на военную службу, сообщают "Новости Донбасса".

Согласно "указу" главаря "ЛНР" Леонида Пасечника с 1 апреля по 30 сентября в отдельных районах Луганской области будет проходить набор мужчин для обучения военно-учетным специальностям. Обучение будет проходить в течение шести месяцев на базе "народной милиции "ЛНР" и будет приравнено к прохождению военной службы.

Набирать будут 200 жителей ОРЛО в возрасте от 18 до 27 лет. Они пройдут врачебную комиссию и психологическое тестирование. Отмечается, что к учебе не будут привлекаться жители, которые не могут быть призваны на военную службу.

Главарь "ДНР" Денис Пушилин выдал "указ", согласно которому с 1 апреля по 15 июля 2021 года должен состояться призыв на "военную службу" граждан 1994-2003 годов рождения, которые "не находятся в запасе и подлежат в соответствии с "законом ДНР о воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу".

В "ДНР" также собираются призвать 200 человек на полгода.

До этого времени в "ЛНР" и "ДНР" служба в незаконных вооруженных формированиях велась по контракту. Однако среди местных жителей идут разговоры о возможном введении "срочной службы". Впервые сборы будут проводиться в течение полугода. Это может быть первым шагом к введению срочной службы.

Напомним, что в последние дни в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, которая якобы движется к границе с Украиной. О дополнительном развертывании роSSийских сил около границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

Вчера главное управление разведки Министерства обороны заявило, что РоSSия готова к широкомасштабным провокациям, в том числе к наступлению вглубь территории Украины.

Министр обороны США заверил, что Соединенные Штаты не оставят Украину наедине в случае эскалации роSSийской агрессии.

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