Фото: ЧЕСНО

На одном из участков 87 округа выборы признали недействительными из-за исчезновения бюллетеней. Их отсутствие выяснили во время пересчета, сообщили на странице движения ЧЕСТНО в Facebook.

За эту ночь, с 1 на 2 апреля, планировали пересчитать 20 участков, но успели только пять. В ходе пересчета на одном из них члены обнаружили пропажу.

"На этом участке побеждал Александр Шевченко. У него было 377 голосов, а у Василия Вирастюка 140. Причина признания выборов недействительными - пропала часть бюллетеней, а именно 100 бюллетеней за Шевченко. Напомним, что разрыв между Шевченко и Вирастюком идет на несколько сотен голосов" , - отметили наблюдатели.

Фото: ЧЕСНО

Фото: ЧЕСНО

Несколько членов ОИК голосовали против признания выборов недействительными, но большинство были за. Вызвали полицию. Один из членов заявил о похищении бюллетеней на этом непризнанном участке.

По состоянию на 8 утра, по данным ЦИК, подсчитано 90,59% голосов. С результатом в 31,51% лидирует «слуга народа» Василий Вирастюк, на втором месте экс-директор "Буковеля", кандидат "За будущее" Александр Шевченко. На третьем, с отрывом менее чем в процент, Руслан Кошулинский от ВО "Свобода".

В воскресенье после закрытия избирательных участков экзит-полы показали, что Кошулинский, Вирастюк и Шевченко набрали практически одинаковое количество голосов. Утром мэр Ивано-Франковска Марцинкив обнародовал данные параллельного подсчета голосов, согласно которому Шевченко побеждал, Вирастюк был на втором месте с разрывом примерно в 160 голосов, а Кошулинский - на третьем.

Потом и Вирастюк, и Шевченко заявили о своей победе в Facebook. О лидировании своего кандидата сообщила и партия "Слуга народа". Подсчет голосов со вторника и до ночи четверга "завис" на 67,52%, после чего народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Надворную, чтобы проконтролировать процесс. Глава политсилы Александр Корниенко сообщил, что "окружная избирательная комиссия вообще приостановила работу, потому что исчез ее прошлый голова".

После этого партия "Голос" дважды подавала заявку на изменение главы ОИК. В среду под зданием комиссии прошли параллельные митинги в поддержку Вирастюка и Шевченко. Нардеп Николай Тищенко, который был в "делегации" слуг народа, обвинял Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и встать перед ним на колени. Ночью ОИК объявила перерыв, подсчет восстановили около 12:00.

В сети ОПОРА также сообщили, что "слуги народа" во время визита на ОИК провоцировали конфликт между ними и одним из кандидатов, Александром Шевченко, а также проявляли публичное давление на членов комиссии.