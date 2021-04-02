На Донбассе вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили "тишину", ранены два украинских военных

Оккупанты применяли запрещенные "Минском" вооружения.

На Донбассе вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили "тишину", ранены два украинских военных
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

РоSSийско-оккупационные войска на Донбассе продолжают нарушать ранее достигнутые договоренности. За прошедшие сутки, 1 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом информирует пресс-центр ООС в утренней сводке.

В частности, вблизи Песков роSSийско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибров, а около Старогнатовки, Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия .

Неподалеку от Водяного, что в Донецкой области, роSSийские наемники применили в направлении позиций украинских защитников противотанковый ракетный комплекс. Вблизи Светлодарского, Луганского и Золотого-4 захватчики обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде поселков Шумы и Новотошковка противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

В результате враждебных действий два военнослужащих из состава операции Объединенных сил получили ранения. Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненых - удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации на территории ОРДО. Оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций. 1 апреля зафиксировано проведение инженерных работ в лесопосадке вблизи населенного пункта Шумы, где представители вооруженных формирований РоSSийской Федерации обустраивали новые оборонительные сооружения длиной 90 метров в направлении позиций Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

В штабе ООС отмечают, что представители роSSийско-оккупационных войск продолжают нарушать ранее достигнутые договоренности. Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств.

Напомним, вчера Главное управление разведки Министерства обороны заявило, что РоSSия готова к широкомасштабным провокациям, в том числе к наступлению вглубь территории Украины.

Министр обороны США заверил, что Соединенные Штаты не оставят Украину наедине в случае эскалации роSSийской агрессии.

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