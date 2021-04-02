На Донбассе вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили "тишину", ранены два украинских военных

РоSSийско-оккупационные войска на Донбассе продолжают нарушать ранее достигнутые договоренности. За прошедшие сутки, 1 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом информирует пресс-центр ООС в утренней сводке.

В частности, вблизи Песков роSSийско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибров, а около Старогнатовки, Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия .

Неподалеку от Водяного, что в Донецкой области, роSSийские наемники применили в направлении позиций украинских защитников противотанковый ракетный комплекс. Вблизи Светлодарского, Луганского и Золотого-4 захватчики обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде поселков Шумы и Новотошковка противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

В результате враждебных действий два военнослужащих из состава операции Объединенных сил получили ранения. Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненых - удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации на территории ОРДО. Оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций. 1 апреля зафиксировано проведение инженерных работ в лесопосадке вблизи населенного пункта Шумы, где представители вооруженных формирований РоSSийской Федерации обустраивали новые оборонительные сооружения длиной 90 метров в направлении позиций Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ .

В штабе ООС отмечают, что представители роSSийско-оккупационных войск продолжают нарушать ранее достигнутые договоренности. Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств.

Напомним, вчера Главное управление разведки Министерства обороны заявило, что РоSSия готова к широкомасштабным провокациям, в том числе к наступлению вглубь территории Украины.