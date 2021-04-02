Марина Порошенко передала 18 кислородных концентраторов в больницы Киева

Марина Порошенко передала в столичные больницы кислородные концентраторы. 9 аппаратов получила Киевская больница №4, еще 9 концентраторов - больница №12, сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

«Еще в конце февраля я предупреждала, что нас ожидает обострение ситуации с коронавирусом. И с 23 марта Киев оказался в красной карантинной зоне. Вы знаете, что уже с понедельника мы входим в жесткий локдаун, потому что ситуация действительно ужасная», - говорит Марина Порошенко.

«Из 4500 больных, госпитализированных в столице, 3,5 тысячи находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной терапии. В сутки более 700 больных попадает в больницы столицы. 80% таких больных нуждаются в кислороде», - объясняет Марина Порошенко.

Она поблагодарила медиков, которые несмотря на чрезмерную нагрузку продолжают спасать людей. «Я благодарна нашим врачам, потому что они работают круглосуточно. Они все истощены, они работают под девизом: «никому не отказывать». Мы сегодня слышали, что в двенадцатой больнице даже в коридорах уже устроены дополнительные койко-места. И туда подставляют кислородные концентраторы для того, чтобы больные дышали», - объясняет Порошенко.

«Безусловно, в таких ситуациях единственное, что может разорвать цепь заболеваний, - это тотальная вакцинация. И для этого необходимо, чтобы наша власть прекратила перекладывать ответственность на местные власти, а наконец завезла необходимое количество вакцины в Украину, как она и обещала для того, чтобы массово вакцинировать украинцев», - отмечает глава Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики.

«С первых дней пандемии коронавируса, уже год, мы завозим и средства индивидуальной защиты, и ИВЛ аппараты, и кислородные концентраторы, и тесты для тестирования на коронавирус. Я очень благодарна, что мы не одни такие. Есть много общественных активистов и социально активного бизнеса, которые приобщаются к процессу спасения украинцев от коронавируса», - отметила Марина Порошенко. «Общество не ждет помощи от государства, от руководства государства, а объединяет свои усилия и спасает самих себя. Как и во время революций, и во время защиты нашего государства, так и сейчас во время борьбы с такой бедой, как пандемия коронавируса», - резюмировала Порошенко.