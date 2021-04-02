Соединенные Штаты не оставят Украину наедине в случае эскалации роSSийской агрессии, - министр обороны США

Руководители оборонных ведомств Украины и США обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны.

Соединенные Штаты не оставят Украину наедине в случае эскалации роSSийской агрессии, - министр обороны США
Ллойд Остін
Фото: wikipedia.org

По инициативе американской стороны 1 апреля состоялась телефонная беседа министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Сообщается, что министры уже второй раз за последние полтора месяца обсудили направления усиления взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны.

Глава Минобороны Украины проинформировал собеседника о ситуации на линии разграничения с оккупированным Донбассом, в Крыму и вокруг государственной границы Украины. Он отметил системную эскалацию ситуации в районе проведения ООС и нежелание РФ подтвердить приверженность режиму прекращения огня.

Ллойд Остин выразил обеспокоенность последними действиями РоSSии и передал министру обороны Украины заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии РоSSии на Донбассе и в Крыму.

"Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации роSSийской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений РоSSийской Федерации в отношении Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководители оборонных ведомств Украины и США обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны.

Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил продолжение поддержки Вооруженных Сил Украины в рамках Инициативы помощи в сфере безопасности.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умерла депутат Львовского городского совета Елена ПасевичУмерла депутат Львовского городского совета Елена Пасевич
Бывший главный эпидемиолог США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в УханеБывший главный эпидемиолог США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в Ухане
Резников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыскРезников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыск
Возле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и ШевченкоВозле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и Шевченко
На Андреевском спуске в Киеве установили памятник ГоголюНа Андреевском спуске в Киеве установили памятник Гоголю
Блок рекламы


Похожие новости
Министр культуры назвал Гоголя украинским писателемМинистр культуры назвал Гоголя украинским писателем
Министр финансов: Украине "уже некомфортно" без денег МВФМинистр финансов: Украине "уже некомфортно" без денег МВФ
Назвали войну войной: Рада приняла заявление об эскалации роSSийско-украинского конфликтаНазвали войну войной: Рада приняла заявление об эскалации роSSийско-украинского конфликта
В украинской армии - еще 115 случаев коронавирусаВ украинской армии - еще 115 случаев коронавируса
Карантин до конца года и полная остановка транспорта: Степанов рассказал, что ждет УкраинуКарантин до конца года и полная остановка транспорта: Степанов рассказал, что ждет Украину
Первая партия китайской вакцины CoronaVac прибыла в УкраинуПервая партия китайской вакцины CoronaVac прибыла в Украину
Счета в банках США, миллионные доходы и люксовые авто. Что в декларации министра экономикиСчета в банках США, миллионные доходы и люксовые авто. Что в декларации министра экономики
Первая партия китайской вакцины CoronaVac отправилась в УкраинуПервая партия китайской вакцины CoronaVac отправилась в Украину
Поставка следующей партии вакцины AstraZeneca в Украину может быть отложена, - РадуцкийПоставка следующей партии вакцины AstraZeneca в Украину может быть отложена, - Радуцкий
Кабмин назначил министру Чернышову новую заместительницуКабмин назначил министру Чернышову новую заместительницу
Последние новости
Подгружаем последние новости