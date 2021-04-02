На заседании СНБО могут рассмотреть санкции в отношении лидеров контрабандного "бизнеса", - СМИ
Кроме того, среди возможных вопросов - утверждение плана вакцинации на нынешний и следующий год.
В повестке дня Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое назначено на 2 апреля, может быть до десяти вопросов.
Об этом сообщает ZN.UA.
По данным издания, вопросы повестки дня могут касаться от утверждения плана вакцинации на нынешний и следующий год до введения санкций в отношении ряда лидеров контрабандного "бизнеса" в Украине.
Напомним, 19 марта СНБО ввела персональные санкции по двум спискам. Первый список по представлению Кабмина состоит из сотрудников МВД, которые изменили присяге и сейчас работают в РоSSии или на оккупированных территориях. Второй список - экс-чиновники, бывшие депутаты и имеющие отношение к оккупации Крыма и Донбасса политики.
В тот же день СНБО ввела максимальные санкции относительно 19 компаний, обладающих лицензиями на использование недр.
По словам секретаря СНБО, Конституция предусматривает, что недра принадлежат украинскому народу. Однако аудит показал, что в основном наши недра принадлежат "народу", который "живет или на Виргинских островах,или в других островных государствах".