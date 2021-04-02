Еще один украинский военный ранен под Новотошковкой

Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили прицельный обстрел украинских позиций из гранатомета недалеко от населенного пункта Новотошковка. В результате обстрела ранен один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки "Север".

"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. В ответ на действия роSSийско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, ранее сегодня в пригороде поселка Шумы на Донбассе ранен один украинский военный. Состояние раненого - удовлетворительное.