Кулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на Донбассе

Кулеба поблагодарил за введение Канадой на этой неделе дополнительных санкций против РоSSии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Канады Марком Гарно.

Об этом сообщает пресс-служба МИД .

Стороны обсудили, в частности, обострение Россией ситуации на линии соприкосновения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и в Крыму; нежелание РоSSии подтвердить свою приверженность режиму прекращения огня; важность усиления международного давления на РоSSию с целью деэскалации ситуации.

Обсуждались также грубые нарушения прав человека, которые продолжаются во временно оккупированном Россией Крыму, и формирования общей позиции к следующему этапу переговоров с Ираном по сбиванию рейса МАУ PS752.

Дмитрий Кулеба поблагодарил за введение Канадой на этой неделе дополнительных санкций против РоSSии в связи с временной оккупацией Крымского полуострова.

"Украина благодарна своим друзьям и партнерам за солидарность на фоне обострения Россией ситуации безопасности. Мы выступаем за продолжение переговоров, и Москва должна осознавать, что за любой новый всплеск вооруженной агрессии ей придется заплатить цену", - сказал Кулеба.

Напомним, что в последние дни в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, которая якобы движется к границе с Украиной. О дополнительном разворачивании роSSийских сил возле границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

Украинский парламент на внеочередном заседании принял заявление об эскалации роSSийско-украинского вооруженного конфликта. Такая квалификация означает открытое признание того, что Украина находится в состоянии войны с Россией .

В то же время ТКГ не достигла соглашения о прекращении огня на Донбассе с 1 апреля.