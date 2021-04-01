Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного

В течение текущих суток, 1 апреля, было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Один военный ранен.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Целью оккупантов, по информации штаба ООС, является дальнейшее обвинение Украины в нарушении режима прекращения огня.

Так в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку населенных пунктов Старогнатовка и Водяное, что на Приазовье, роSSийско-оккупационные войска обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи населенных пунктов Светлодарское, Луганское и Золотое-4 захватчики обстреливали наши позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В пригороде поселка Шумы противник совершил обстрелы из автоматических гранатометов. Вследствие враждебных действий один военнослужащий из состава операции Объединенных сил получил ранения. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненого - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Обо всех фактах нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ .

Напомним, что в последние дни в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, которая якобы движется к границе с Украиной. О дополнительном разворачивании роSSийских сил возле границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

Украинский парламент на внеочередном заседании принял заявление об эскалации роSSийско-украинского вооруженного конфликта. Такая квалификация означает открытое признание того, что Украина находится в состоянии войны с Россией .

В то же время ТКГ не достигла соглашения о прекращении огня на Донбассе с 1 апреля.

За прошедшие сутки, 31 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.