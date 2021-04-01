Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного

Состояние раненого - удовлетворительное.

Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В течение текущих суток, 1 апреля, было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Один военный ранен.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Целью оккупантов, по информации штаба ООС, является дальнейшее обвинение Украины в нарушении режима прекращения огня.

Так в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку населенных пунктов Старогнатовка и Водяное, что на Приазовье, роSSийско-оккупационные войска обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи населенных пунктов Светлодарское, Луганское и Золотое-4 захватчики обстреливали наши позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В пригороде поселка Шумы противник совершил обстрелы из автоматических гранатометов. Вследствие враждебных действий один военнослужащий из состава операции Объединенных сил получил ранения. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненого - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Обо всех фактах нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Напомним, что в последние дни в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, которая якобы движется к границе с Украиной. О дополнительном разворачивании роSSийских сил возле границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

Украинский парламент на внеочередном заседании принял заявление об эскалации роSSийско-украинского вооруженного конфликта. Такая квалификация означает открытое признание того, что Украина находится в состоянии войны с Россией.

В то же время ТКГ не достигла соглашения о прекращении огня на Донбассе с 1 апреля.

За прошедшие сутки, 31 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Бывший главный эпидемиолог США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в УханеБывший главный эпидемиолог США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в Ухане
Умерла депутат Львовского городского совета Елена ПасевичУмерла депутат Львовского городского совета Елена Пасевич
Резников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыскРезников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыск
Возле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и ШевченкоВозле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и Шевченко
На Андреевском спуске в Киеве установили памятник ГоголюНа Андреевском спуске в Киеве установили памятник Гоголю
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на ДонбассеКулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на Донбассе
Зеленский отреагировал на обострение на ДонбассеЗеленский отреагировал на обострение на Донбассе
Оккупанты пять раз обстреляли позиции ВСУ на ДонбассеОккупанты пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
ТКГ не достигла согласия о прекращении огня на Донбассе с 1 апреляТКГ не достигла согласия о прекращении огня на Донбассе с 1 апреля
В МИД отреагировали на совместную видеоконференцию Меркель, Макрона и Путина о ДонбассеВ МИД отреагировали на совместную видеоконференцию Меркель, Макрона и Путина о Донбассе
На Донбассе оккупанты 8 раз за сутки нарушили режим прекращения огняНа Донбассе оккупанты 8 раз за сутки нарушили режим прекращения огня
Оккупанты на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня с начала сутокОккупанты на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня с начала суток
Назвали войну войной: Рада приняла заявление об эскалации роSSийско-украинского конфликтаНазвали войну войной: Рада приняла заявление об эскалации роSSийско-украинского конфликта
Оккупанты за сутки семь раз открывали огонь по украинским позициям на ДонбассеОккупанты за сутки семь раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе
Рада заслушает доклад Хомчака по ситуации на ДонбассеРада заслушает доклад Хомчака по ситуации на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости