Печерский райсуд избрал меру пресечения организатору акции под ОП Филимонову

Его отправили под домашний арест до 23 мая.

Печерский районный суд избрал меру пресечения Сергею Филимонову – организатору акции в поддержку Сергея Стерненко, состоявшейся 20 марта под Офисом президента.

Филимонову инкриминируют хулиганство, статья предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Прокуратура ходатайствовала о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Домашний арест до 23 мая", - сообщил сам Филимонов в твиттере по результатам заседания суда на 1 апреля.

Заседание должно было состояться еще на той неделе, но его перенесли на 30 марта, затем - на 31. Вчера адвокаты Филимонова объявили отвод судьи, но это ходатайство не удовлетворили.

Филимонову вручили подозрение 23 марта. В нем говорится, что он и группа лиц "демонстрируя свое превосходство перед другими и неуважение к действующим правилам и нормам поведения, действовали агрессивно, используя принесенные с собой соответствующие предметы и средства ... нанесли красителями на фасад здания неприличные надписи, бросали различные предметы в сторону сооружения, повреждая фасад и окна".

Там также указано, что Филимонов и другие якобы жгли табличку "Президент Украины" и бросали огнеопасные предметы - то есть "предметы, заранее заготовленные для нанесения телесных повреждений".

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал видео с нарезкой событий, произошедших в ходе митинга. Он сообщил, что по видео идентифицировано семь человек. Геращенко отметил, что все лица, уничтожавшие народное имущество, являющееся государственной собственностью, понесут наказание в соответствии с законом.

Активист Роман Ратушный, имя которого также было упомянуто на видео, заявил, что ролик унижает его честь и достоинство и негативно влияет на его репутацию. Он просит опровергнуть "недостоверную и негативную информацию в отношении меня, которая оскорбляет мою честь и достоинство и вредит моей деловой репутации". Вчера Ратушного поместили под круглосуточный домашний арест. До того аналогичную меру применили к Владу Сорду – единственному, кого задержали во время акции.

Всего подозрения получили около 10 человек. В частности, Стафийчуку и Филимонову объявили подозрения в хулиганстве.