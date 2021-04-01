Печерский райсуд избрал меру пресечения организатору акции под ОП Филимонову

Его отправили под домашний арест до 23 мая.

Печерский райсуд избрал меру пресечения организатору акции под ОП Филимонову
Сергій Філімонов
Фото: Facebook Сергій Філімонов

Печерский районный суд избрал меру пресечения Сергею Филимонову – организатору акции в поддержку Сергея Стерненко, состоявшейся 20 марта под Офисом президента.

Филимонову инкриминируют хулиганство, статья предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Прокуратура ходатайствовала о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Домашний арест до 23 мая", - сообщил сам Филимонов в твиттере по результатам заседания суда на 1 апреля.

Заседание должно было состояться еще на той неделе, но его перенесли на 30 марта, затем - на 31. Вчера адвокаты Филимонова объявили отвод судьи, но это ходатайство не удовлетворили.

Филимонову вручили подозрение 23 марта. В нем говорится, что он и группа лиц "демонстрируя свое превосходство перед другими и неуважение к действующим правилам и нормам поведения, действовали агрессивно, используя принесенные с собой соответствующие предметы и средства ... нанесли красителями на фасад здания неприличные надписи, бросали различные предметы в сторону сооружения, повреждая фасад и окна".

Там также указано, что Филимонов и другие якобы жгли табличку "Президент Украины" и бросали огнеопасные предметы - то есть "предметы, заранее заготовленные для нанесения телесных повреждений".

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал видео с нарезкой событий, произошедших в ходе митинга. Он сообщил, что по видео идентифицировано семь человек. Геращенко отметил, что все лица, уничтожавшие народное имущество, являющееся государственной собственностью, понесут наказание в соответствии с законом.

Активист Роман Ратушный, имя которого также было упомянуто на видео, заявил, что ролик унижает его честь и достоинство и негативно влияет на его репутацию. Он просит опровергнуть "недостоверную и негативную информацию в отношении меня, которая оскорбляет мою честь и достоинство и вредит моей деловой репутации". Вчера Ратушного поместили под круглосуточный домашний арест. До того аналогичную меру применили к Владу Сорду – единственному, кого задержали во время акции.

Всего подозрения получили около 10 человек. В частности, Стафийчуку и Филимонову объявили подозрения в хулиганстве.  

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