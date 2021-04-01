Марина Порошенко призвала открыть ведомственные больницы для разгрузки медицинской системы

Она также констатировала, что врачи не получают в полном объеме причитающиеся им 300% доплат.

Марина Порошенко призвала открыть ведомственные больницы для разгрузки медицинской системы
Фото: пресс-служба

Глава Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения Марина Порошенко требует открыть ведомственные больницы для приема больных коронавирусом и разгрузить медицинскую систему столиц. Об этом она заявила во время брифинга.

«Я хочу обратиться в Кабинет министров, министерство здравоохранения прекратить саботаж и немедленно сделать все необходимое для того, чтобы выделить ведомственные больницы, которые находятся в столице, для помощи больным коронавирусом», - говорит Порошенко.

Она также констатировала, что врачи не получают в полном объеме причитающиеся им 300% доплат, а семьи умерших от коронавируса медиков месяцами безрезультатно обивают пороги чиновников ради страховых выплат.

«Местная власть из муниципального фонда выделяет доплату в размере 5000 грн для врачей, 4000 грн для среднего медицинского персонала и 2000 грн - младшего медицинского персонала. Но при этом мы видим абсолютное невыполнение со стороны государства своих обещаний о выплате 300 процентов к заработной плате врачей и медицинского персонала, которые лечат больных коронавирусом. Также только 10 процентов семей погибших медицинских работников от коронавируса получили компенсацию за то, что действительно заболели при выполнении своих профессиональных обязанностей», - говорит Марина Порошенко.

Она напомнила о том, что столица готова закупить вакцину от коронавируса и даже выделила на это 140 миллионов гривень. «Невозможно сегодня закупить напрямую от производителя местной власти вакцину. Поэтому я как лидер фракции «Европейская Солидарность» в Киевсовете, как глава Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики требую немедленно рассмотреть возможность предоставления квоты местным властям для того, чтобы они могли не ждать, а уже сегодня выходить на производителя и закупать непосредственно вакцины для того, чтобы спасать населения Украины», - говорит Марина Порошенко.

По ее словам, необходимо также закупить лицензию на производство вакцины против коронавируса в Украине. «Я уверена, что наши лаборатории, наша медицинская отрасль готова такую вакцину производить, и мы сможем хотя бы таким образом обеспечить массовое вакцинирование, для того, чтобы спасти жизнь и здоровье людей», - резюмирует Марина Порошенко.

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