Орджоникидзевский райсуд Харькова избрал ночной арест в качестве меры пресечения для экс-главы Славянского горсовета Нели Штепы, обвиняемой в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группы.

Об этом рассказал адвокат обвиняемой Александр Шадрин, передает Укринформ.

"Суд поддержал ходатайство прокурора об избрании Штепе меры пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 суток по месту ее проживания в Славянске и назначил ей частичный арест с 22:00 до 05:00 до 29 мая", - сказал Шадрин.

Он напомнил, что срок действия предыдущей меры пресечения в виде ночного домашнего ареста закончился 19 марта.

Штепа возглавляла Славянск в 2010-2014 годах. Во время ее пребывания в должности город захватили роSSийские боевики во главе с террористом Игорем Гиркиным. В 2014 году Штепа призвала президента РоSSии Владимира Путина войти в Славянск и защитить ее как женщину". Она также поблагодарила Путина за то, что вошел в Крым.

Штепу задержали 13 июля 2014 года и обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей, и в создании террористической группы или организации. Также против нее выдвинуто обвинение в призывах к изменению границ территории Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций. Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.

Сама Штепа заявляет, что она "никого не предавала, а выполняла свой гражданский долг" и добилась освобождения 278 заложников.