Подсанкционный Козак за год вдвое разбогател и снова "забыл" задекларировать гражданскую жену, - "Схемы"

Наталья Лавренюк имеет многочисленное имущество в Украине и является гражданкой двух стран - Украины и РоSSии.

Денежные активы народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, который находится под санкциями СНБО, за год выросли вдвое. При этом политик снова не внес в декларацию сведения о том, что находится в гражданском браке с Натальей Лавренюк, против которой в Украине также введены санкции, и не задекларировал ее имущество.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", проанализировавшие декларации политика за 2019 и 2020 годы.

По подсчетам журналистов, которые проводились с учетом актуального курса валют за соответствующие периоды, в 2019 году денежные активы Тараса Козака составили 8 239 177 евро, а в 2020 году вдвое больше - 17 254 985 евро. Доходы нардепа в 2020 году тоже выросли - почти на 3 миллиона евро: 10 951 334 евро в 2020 против 8 243 463 евро в 2019 году.

В разделе "Информация о членах семьи субъекта декларирования" декларации нардепа Тараса Козака за 2020 год, как и в предыдущие годы, отсутствуют сведения о его гражданской жене Наталье Лавренюк. И соответственно декларация Козака не содержит информации о ее денежных активах, доходах и имуществе.

Журналисты программы "Схемы" еще осенью 2019 года установили, что народный депутат Тарас Козак и Наталья Лавренюк состоят в гражданском браке. Они вместе путешествуют, посещают праздники, делят общий быт и, как рассказал сам политик, имеют общего ребенка.

Тогда же журналисты обнаружили, что Наталья Лавренюк имеет многочисленное имущество в Украине и является гражданкой двух стран - Украины и РоSSии.

Наталья Лавренюк имеет общий нефтяной бизнес в РоSSии с супругами Оксаной Марченко и Виктором Медведчуком и квартиру в Москве стоимостью 13 млн долларов. В общем расследовании "Схем" и OCCRP "РоSSийские деньги. Украинская политика" журналисты установили, что именно Оксана Марченко и Наталья Лавренюк в феврале 2014 года, во время захвата Крыма, за бесценок купили "Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод" в РоSSии. Завод, начиная с 2014 года и по сей день, обеспечил семьям Виктора Медведчука и Тараса Козака дивиденды в размере более 100 млн долларов.

Из-за деятельности "Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода" нефтепродуктов в отношении Виктора Медведчука, Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк были введены санкции Советом нацбезопасности и обороны Украины. Предприятие будто бы поставляло нефтепродукты в ОРДЛО, хотя менеджмент завода это отрицает. Виктор Медведчук, комментируя санкции, заявил, что они были введены "против меня и моего товарища по фракции, а также членов наших семей", чем еще раз подтвердил, что Лавренюк и Козак находятся в гражданском браке.