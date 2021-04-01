Тихановская заявила, что Крым - украинский, и она готова повторить это в Киеве

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что оккупированный Россией Крым принадлежит Украине.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

"Крым - украинский. Когда говоришь неопределенно - это не значит, что ты ошибаешься, ты просто говоришь дипломатическим языком. Сейчас я четко сказала, ответила на вопросы", - сказала Тихановская.

По ее словам, она готова повторить свою позицию в Киеве и ждет приглашения от украинского правительства.

"Мы хотим убедить официальную Украину ... Не то чтобы убедить - хотим рассказать нашу точку зрения: чтобы режим рухнул, чтобы заставить его начать общение с белорусами, нужно максимальное давление - политическое, экономическое. Украина в этом вопросе может сделать очень много", - добавила Тихановская.

Она также рассказала, какой поддержки ждет от правительства Украины.

"Со стороны официальной Украины нам хотелось бы больше решительных заявлений, более жесткой позиции и какой-то финансовой изоляции Беларуси, потому что это очень важная точка давления на режим", - отметила Тихановская.

Напомним, в июле тогда еще кандидат в президенты Беларуси Тихановская со второй попытки ответила на вопрос "чей Крым?» "Юридически Крым - украинский, фактически - роSSийский. И не мучайте меня больше", - сказала она.