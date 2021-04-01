Деятели культуры обратились к президенту с требованием прекратить давление на культурные институты

В адрес президента Украины Владимира Зеленского направили открытое письмо в защиту культурных институтов.

Об этом сообщается на сайте PEN Украины, где опубликовано письмо.

"Новые культурные институты являются успешными проводниками государственной культурной политики в вопросах развития украинской идентичности европейского образца. Благодаря их усилиям нас, как нацию, воспринимают и понимают в мире. Поэтому мы уверены: то, что сейчас происходит с этими институтами, требует немедленной реакции руководителей государства и солидарной защиты и контроля со стороны всех, кому не безразлична Украина, включая международное сообщество", - говорится в обращении.

Подписанты письма "возмущены превращением конкурсов на замещение должностей руководителей в имитацию прямых, честных и открытых выборов, где должен победить самый достойный, а "побеждает" предварительно согласованный. Мы знаем, что может случиться дальше, а это - пренебрежение европейскими ценностями, саботаж реформ, замыкание Украины в "постсоветском" пространстве". Прежде всего речь идет о конкурсах на должности руководителей Госкино, Украинского культурного фонда и о давлении на Центр Довженко, происходившем в прошлом году. Напомним, что в этом году состоятся еще несколько конкурсов на должности директоров ключевых культурных институтов.

"Мы становимся в оборону этих культурных институтов и ценностей новой Украины и требуем немедленно прекратить давление и нападки, вернуть финансовую поддержку их деятельности, а также обеспечить прозрачные и честные конкурсы на должности новых руководителей. Такие институты, построенные за несколько лет с нуля, следует защищать и беречь. Мы не позволим, чтобы в среде культурного сообщества распространялись апатия или разочарование, рос отток культурных и интеллектуальных сил за пределы Украины. Мы готовы публично отстаивать европейские ценности, например право на открытость, демократичность, профессионализм и прозрачность, которые исповедуем вместе с новыми пост-Майданными культурными институтами", - резюмируется в письме.

Письмо подписали Мирослав Маринович, Олег Сенцов, Андрей Курков, Ирина Подоляк, Александр Ройтбурд, Зураб Аласания, Елена Стяжкина, Оксана Забужко, Виталий Портников, Сергей Жадан и другие украинские писатели, художники, журналисты и менеджеры, а также организации - Движение ЧЕСНО, Украинская гильдия режиссеров, Центр современного искусства "ЕрмиловЦентр, Творческое объединение "Вавилон 13", Всеукраинская общественная организация "Союз археологов Украины" и др.