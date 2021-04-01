СБУ и Нацполиция взяли под охрану 87-ю ОИК на Франковщине

Поступило четыре сообщения о минировании и три - о захвате заложников, но они оказались ложными.

Фото: Рух ЧЕСНО

За последние сутки в правоохранительные органы поступило четыре сообщения о минировании и три сообщения о захвате заложников на объектах 87-го ОИО в Ивано-Франковской области. Из-за возможных попыток дестабилизировать там ситуацию Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украина приняли решение об обеспечении охраны на округе №87.

Об этом сообщает пресс-центр ГУ СБУ в Ивано-Франковской области.

"Служба безопасности Украины в пределах своих полномочий принимает все необходимые меры для недопущения попыток дестабилизации обстановки, нарушения общественного порядка и совершения правонарушений во время промежуточных выборов в Верховную Раду Украины. В течение последних суток в правоохранительные органы поступило 4 сообщения о минировании и 3 сообщения о захвате заложников на объектах 87-м ОИО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все эти сообщения оказались ложными, поэтому по факту заведомо ложного сообщения об угрозе жизни и безопасности граждан будет открыто уголовное производство.

"Такие события свидетельствуют о возможных попытках дестабилизировать ситуацию вокруг выборов на 87-м ОИО. В связи с этим, СБУ принято решение совместно с органами Национальной полиции обеспечивать охрану на 87-м ОИО. СБУ отмечает, что в пределах своих полномочий будет реагировать на любые попытки нарушить закон", - отметили в ведомстве.

Фото: Рух ЧЕСНО

Ранее в общественной организации ОПОРА заявили, что нардепы "Слуги народа" на заседании 87-й ОИК провоцировали конфликт с одним из кандидатов - Александром Шевченко и давили на членов комиссии.

Напомним, в воскресенье после закрытия избирательных участков экзит-полы показали, что Кошулинский, Вирастюк и Шевченко набрали практически одинаковое количество голосов.

Потом и Вирастюк, и Шевченко заявили о своей победе в Facebook. О лидировании своего кандидата сообщила и партия "Слуга народа". Подсчет голосов со вторника и до ночи четверга "завис" на 67,52%, после чего народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Надворную, чтобы проконтролировать процесс. Глава политсилы Александр Корниенко сообщил, что "окружная избирательная комиссия вообще приостановила работу, "потому что исчез ее прошлый глава".

После этого партия "Голос" дважды подавала заявку на смену главы ОИК. В среду у здания комиссии прошли параллельные митинги в поддержку Вирастюка и Шевченко. Нардеп Николай Тищенко, который был в "делегации" слуг народа, обвинял Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и встать перед ним на колени. Ночью ОИК объявила перерыв, подсчет возобновили примерно в 12 часов.

Результаты голосования все еще подводятся. Пока лидирует кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк, но его разрыв с Шевченко - менее процента.