Нардепы на заседании 87 ОИК провоцировали конфликт с Шевченко и давили на членов комиссии, - ОПОРА

Наблюдатели отметили, что депутаты вообще не имели права находиться на участке при подсчете голосов.

Нардепы на заседании 87 ОИК провоцировали конфликт с Шевченко и давили на членов комиссии, - ОПОРА
Фото: Рух ЧЕСНО

Наблюдатели сети ОПОРА констатируют, что активность народных депутатов Украины на заседании 87 ОИК, где продолжается подсчет голосов на промежуточных выборах в Раду, часто имела деструктивный характер.

Это проявилось путем провоцирования конфликта между ними и одним из кандидатов, Александром Шевченко, а также отдельными проявлениями публичного давления на членов комиссии. Об этом говорится на сайте ОПОРЫ.

"В случае нарушения субъектом избирательного процесса законного порядка хода заседания, только ОИК, а не народные депутаты, вправе принимать меры по пресечению его противоправных действий. Народные депутаты Украины вместо этого совершали не предусмотренные законодательством действия относительно кандидата в народные депутаты Украины", - говорится в отчете.

Наблюдатели также отметили, что нардепы "Слуги народа", которые вчера приехали на Ивано-Франковщине "контролировать подсчет голосов", вообще не имели права участвовать в заседании окружной избирательной комиссии 31 марта. Посторонние лица могут допускаться только на обычное, а не непрерывное заседание по установлению итогов голосования.

По состоянию на 15:24, результаты голосования все еще подводятся. Пока лидирует кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк, но его разрыв с Шевченко - менее процента.

Напомним, что официального победителя на 50 округе определили быстрее, а вот лидеры голосования по 87 округу менялись чуть ли не каждый час.

В воскресенье после закрытия избирательных участков экзит-полы показали, что Кошулинский, Вирастюк и Шевченко набрали практически одинаковое количество голосов. Утром мэр Ивано-Франковска Марцинкив обнародовал данные параллельного подсчета голосов, согласно которому Шевченко побеждал, Вирастюк был на втором месте с разрывом примерно в 160 голосов, а Кошулинский - на третьем.

Потом и Вирастюк, и Шевченко заявили о своей победе в Facebook. О лидировании своего кандидата сообщила и партия "Слуга народа". Подсчет голосов со вторника и до ночи четверга "завис" на 67,52%, после чего народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Надворную, чтобы проконтролировать процесс. Глава политсилы Александр Корниенко сообщил, что "окружная избирательная комиссия вообще приостановила работу, "потому что исчез ее прошлый глава".

После этого партия "Голос" дважды подавала заявку на смену главы ОИК. В среду у здания комиссии прошли параллельные митинги в поддержку Вирастюка и Шевченко. Нардеп Николай Тищенко, который был в "делегации" слуг народа, обвинял Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и встать перед ним на колени. Ночью ОИК объявила перерыв, подсчет возобновили примерно в 12 часов.

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