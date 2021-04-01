Автомобиль, следивший за Кононенко, засветился на акции возле дома Порошенко, - активист

Автомобиль, следивший за Виктором Кононенко, депутатом Киевского горсовета от «Европейской Солидарности», генерал-лейтенантом СБУ , был также зафиксирован во время акции «титушек» в Козине 20 ноября 2020 года у дома пятого Президента Петра Порошенко. Об этом в Facebook сообщил активист, депутат Киевсовета, участник АТО Александр Погребиский.

Он обнародовал видео, на котором видно эту машину во время заказного митинга в Козине.

«Вот как-то не давала нам покоя машина с номерами КА1488ТХ, которые так живо вы обсуждали в комментариях. И не зря, эта самая машина с этими самыми номерами рядом с проплаченными хороводами, которые водили в Козине возле магазина», - пишет Погребиский.

«Если спросить: «Что общего между хороводом титушни в Козине, когда шли пикетировать дом Петра Порошенко (но многие застряли возле продуктового магазина), и слежкой за генералом СБУ Виктором Кононенко? В обоих случаях автомобиль Hyundai Tukson с номерами КА148ТХ находится в гуще событий», – заметил блогер Алексей Петров.

30 марта «Европейская Солидарность» заявила о факте незаконной слежки за депутатом Киевсовета, генерал-лейтенантом СБУ Виктором Кононенко.

«Виктор Кононенко в течение 2015-2017 годов возглавлял объединенный штаб СБУ в зоне проведения АТО. Он боевой генерал, ветеран войны, заместитель главы СБУ . ПророSSийские боевики определяли очень большую цену за его голову. И как профессионал Виктор Кононенко видит больше, чем видит неспециалист. Он обнаружил за собой слежку еще неделю назад. Сегодня, предполагая, что слежку могут вести роSSийские боевики, наемники или бандиты, Виктор Кононенко принял меры для выяснения их личностей. Вместо этого они предъявили удостоверения сотрудников полиции», - сообщил с трибуны парламента народный депутат Андрей Парубий.