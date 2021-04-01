Директора лесхоза в Харьковской области задержали по подозрению во взяточничестве
Подозреваемого взяли на "горячем" после получения 85 тыс. гривен.
Государственное бюро расследований задержало по подозрению во взяточничестве директора ГП "Красноградское лесное хозяйство".
Об этом говорится на сайте ГБР.
Директора лесхоза обвиняют в систематическом вымогательстве и получении взяток от предпринимателя за несоздание искусственных препятствий и надлежащее выполнение договорных обязательств по отпуску древесины.
31 марта подозреваемого задержали в Харькове после получения 85 тыс. гривен.
Ему собираются сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки) и избрать меру пресечения. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
По данным аналитической системы YouControl, директором Красноградского лесхоза с ноября 2020 года является Александр Евтушенко.
Напомним, что осенью 2019 года за предложение детективу НАБУ 100 тыс. долларов взятки был задержан директор Гутянского лесхоза Виктор Сис. Его дело сейчас находится в Высшем антикоррупционном суде на стадии допроса свидетелей.