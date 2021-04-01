Директора лесхоза в Харьковской области задержали по подозрению во взяточничестве

Подозреваемого взяли на "горячем" после получения 85 тыс. гривен.

Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований задержало по подозрению во взяточничестве директора ГП "Красноградское лесное хозяйство".

Об этом говорится на сайте ГБР.

Директора лесхоза обвиняют в систематическом вымогательстве и получении взяток от предпринимателя за несоздание искусственных препятствий и надлежащее выполнение договорных обязательств по отпуску древесины.

31 марта подозреваемого задержали в Харькове после получения 85 тыс. гривен.

Ему собираются сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки) и избрать меру пресечения. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

По данным аналитической системы YouControl, директором Красноградского лесхоза с ноября 2020 года является Александр Евтушенко.

Напомним, что осенью 2019 года за предложение детективу НАБУ 100 тыс. долларов взятки был задержан директор Гутянского лесхоза Виктор Сис. Его дело сейчас находится в Высшем антикоррупционном суде на стадии допроса свидетелей.

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