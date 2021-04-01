Фигуранта по "газовому делу", который четыре года скрывался в РоSSии, отправили под суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт против бывшего директора ООО "Надра Геоцентр" Сергея Свиченко, который фигурирует в "газовом деле Онищенко".

Об этом сообщила пресс-служба САП.

"Директор ООО «Надра Геоцентр» был привлечен к противоправной деятельности бывшего народного депутата Украины и его финансового директора. Директор компании подавал заявки на подконтрольные преступной группировке нардепа товарные биржи с указанием начальной заниженной цены природного газа, добытого в рамках совместной деятельности ООО «Надра Геоцентр», ООО «Карпатнадраинвест» и ООО «Фирма «ХАС» из ОАО «Укргаздобыча». Убытки от такой «деятельности» составляют более 740 млн гривен", - считает следствие.

Его обвиняют по ч. 1 ст. 255 (руководство преступной организацией), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (соучастие в присвоении имущества), ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (соучастие в служебном подлоге) УК Украины.

Свиченко был директором ООО "Надра Геоцентр" в 2013-2016 годах. Это предприятие было оператором совместной деятельности по соглашению о совместной деятельности с государственной "Укргаздобычей". Согласно данным следствия, газ, добываемый этой и другими компаниями Онищенко в рамках совместной деятельности с "Укргаздобычей", попадал на биржу по заниженной цене. Там его выкупали связанные компании и перепродавали уже по рыночной.

В июне 2016 года, когда НАБУ начало объявлять подозрения в этом деле, Свиченко попытался выехать в РоSSию. Его задержали и отправили под домашний арест.

Поскольку в феврале 2017 года ему изменили меру пресечения на 20 млн гривен залога (которых у него не было), Свиченко бежал в РоSSию. Почти через четыре года после этого он вернулся в Украину и был задержан на границе.

Напомним, что всего к "газовой схеме", по данным следствия, причастны около трех человек. Среди них - бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко, двое близких ему людей, которые выполняли роль организаторов, работники "Укргаздобычи", юрист, финансисты, руководители компаний и др.

Это одно из первых громких дел НАБУ.

Онищенко скрывается от правосудия в Испании .

5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.