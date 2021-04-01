Байден вновь споткнулся на трапе президентского самолета
На этот раз обошлось без падения.
Президент США Джо Байден снова споткнулся, поднимаясь по трапу на борт самолета Air Force One.
Видеозапись обнародовало издание The Hill на своей странице в Twitter.
"Президент Байден садится в самолет Air Force One для вылета в Питтсбург, штат Пенсильвания", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, как глава государства поднимается по трапу под дождем, держа в руках зонтик. Почти в конце лестницы американский президент вновь оступается, но не падает.
President Biden boards Air Force One en route to Pittsburgh, Pennsylvania— The Hill (@thehill)
pic.twitter.com/LvBJQy37VD March 31, 2021
Ранее в марте Байден трижды упал, поднимаясь по трапу президентского самолета для вылета в Джорджию. В Белом доме заявили, что причиной падения стал сильный ветер.