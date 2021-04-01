Байден вновь споткнулся на трапе президентского самолета

На этот раз обошлось без падения.

Байден вновь споткнулся на трапе президентского самолета
Фото: скрін відео

Президент США Джо Байден снова споткнулся, поднимаясь по трапу на борт самолета Air Force One.

Видеозапись обнародовало издание The Hill на своей странице в Twitter.

"Президент Байден садится в самолет Air Force One для вылета в Питтсбург, штат Пенсильвания", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как глава государства поднимается по трапу под дождем, держа в руках зонтик. Почти в конце лестницы американский президент вновь оступается, но не падает.

President Biden boards Air Force One en route to Pittsburgh, Pennsylvania pic.twitter.com/LvBJQy37VD

— The Hill (@thehill) March 31, 2021

Ранее в марте Байден трижды упал, поднимаясь по трапу президентского самолета для вылета в Джорджию. В Белом доме заявили, что причиной падения стал сильный ветер.

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