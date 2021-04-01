Президент Германии сделал прививку вакциной AstraZeneca

65-летний политик заявил, что доверяет авторизованным в Германии вакцинам.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер привился от коронавируса первой дозой вакцины AstraZeneca.

Как сообщает издание Bild, 65-летний глава государства получил вакцину в Берлине в больнице бундесвера.

Фото: twitter.com/germanyintheeu

Штайнмайер заявил, что доверяет авторизованным в Германии вакцинам.

"Сегодня я сделал первую прививку вакциной AstraZeneca. Вакцинация - это решительный шаг на пути к выходу из пандемии. Используйте эту возможность. Присоединяйтесь!" - цитирует пресс-служба слова политика.

Ранее сообщалось, что Германия ограничила использование вакцины AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет. Решение принято в связи с тем, что у людей моложе этого возраста было зафиксировано появление редких, но очень тяжелых тромбоэмболических побочных эффектов.

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