Начался призыв на срочную военную службу

С апреля по июнь этого года будет призвано 14 246 человек.

Начался призыв на срочную военную службу
Архівне фото
Фото: Виталий Лазебник/Сегодня

В Украине с четверга, 1 апреля, согласно указу президента, стартует весенний призыв на срочную военную службу.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Украины.

"В период с апреля по июнь этого года будет призвано на срочную военную службу 14 246 человек. В частности, в Вооруженные силы Украины - 6500 человек, Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, Национальную гвардию - 4646 человек, Государственную пограничную службу - 2 500 человек", - заявил начальник управления организации комплектования рядового и сержантского состава ГУ персонала Генерального штаба ВСУ Валерий Дендебера.

В ВСУ отметили, что показатели нынешнего призыва в ВСУ уменьшены с учетом увеличения численности военнослужащих по контракту и с целью недопущения превышения предельных показателей численности ВСУ.

"Итак, в ряды Вооруженных сил Украины призывают все меньшее количество срочников, то же время некоторые другие военные формирования, наоборот, нарастили их численность", - отметил Дендебера.

Он также добавил, что призывники не включены в приоритетные группы для вакцинации от COVID-19, которым делают прививки на первых этапах. Однако во время пребывания в ВСУ они смогут получить прививки, поскольку военнослужащие относятся к приоритетным группам населения, которым рекомендуют сделать прививку на третьем этапе вакцинации.

Также по прибытии в воинскую часть призывники пройдут мероприятия обсервации продолжительностью 14 суток.

Напомним, 24 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021 году. Согласно документу, призывники не будут служить на Донбассе.

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