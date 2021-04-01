В Украине сравнялся пенсионный возраст для женщин и мужчин

Поэтапное увеличение пенсионного возраста для женщин, введенное при Януковиче, завершилось.

В Украине сравнялся пенсионный возраст для женщин и мужчин
Фото: Макс Требухов

В Украине сравнялся пенсионный возраст для женщин и мужчин, он составляет 60 лет.

Таким образом, завершилось поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, начатое пенсионной реформой 2011 года.

Страховой стаж, дающий право на пенсию в 60 лет, в 2021 году составляет не менее 28 лет. С каждым последующим годом он будет расти на один год - до 35 лет в 2028 году.

Если страховой стаж меньше, право на назначение пенсии наступает только с 63 лет или вообще с 65 лет.

Напомним, что украинское законодательство предусматривает два уровня государственного пенсионного обеспечения: солидарную систему (работающие обеспечивают пенсионеров) и накопительную (обязательные отчисления себе на пенсию). Сейчас действует только солидарная система, из-за чего Пенсионный фонд испытывает хронический дефицит, в 2021 году он составит, по прогнозам, 204 млрд гривен.

Накопительную систему изначально планировали ввести с 2013 года, но все откладывали.

По прогнозам действующего министра социальной политики Марины Лазебной, запуск накопительной системы возможен с 2023 года, если парламент примет соответствующий законопроект в этом году.

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