Прокурор и сотрудник СБУ требовали $100 тыс. за закрытие уголовного дела

Им грозит до 12 лет заключения.

Главное управление внутренней безопасности Службы безопасности Украины обеспечило оперативное сопровождение расследования дела в отношении работника прокуратуры и сотрудника СБУ . Они обвиняются в фальсификации уголовного производства, информирует пресс-центр спецслужбы.

По данным следствия, злоумышленники требовали 100 тыс. долларов США от банковского работника за якобы обнаруженные уголовные нарушения. За эту сумму сообщники обещали скрыть информацию о начатом "расследовании" и не обнародовать данные, которые могут негативно повлиять на репутацию банка.

Правоохранители задержали прокурора одной из Киевских местных прокуратур в помещении банка сразу после получения средств. Впоследствии был разоблачен и его сообщник.

Прокурор и сотрудник СБУ обвиняются в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления вкупе с искусственным созданием доказательств обвинения, составлении заведомо поддельных официальных документов, а также законченном покушении на мошенничество, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере по ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.