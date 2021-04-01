В Нацагентство по возвращению активов пришли с обыском

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) сообщило, что в его офисе и по месту жительства нескольких сотрудников ведутся обыски.

Об этом сообщается на сайте АРМА.

"В помещении центрального аппарата АРМА, а также по месту жительства нескольких сотрудников Агентства правоохранительные органы проводят следственные действия в рамках уголовного производства. Руководство и работники АРМА полностью способствуют представителям силовых ведомств, в частности предоставляют все запрашиваемые документы и необходимую следствию информацию", - говорится в заявлении .

Адвокат Маси Найем в фейсбуке сообщил, что обыски проводят сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины.

"Обыски проводятся дома у и.о. главы АРМА Виталия Сигидина, заместителя главы АРМА Владимира Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили и у Игоря Короля", - написал он.

Напомним, что АРМА уже более года не имеет постоянного руководителя, с тех пор, как в декабре 2019 года был досрочно уволен Антон Янчук. С тех пор агентством в статусе и.о. руководит Виталий Сигидин.