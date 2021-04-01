Суд отправил под домашний арест еще двух участников акции возле ОПУ

Лисовец и Гаджимурадов отвергали выдвинутые обвинения.

Фото: hromadske

Печерский суд Киева назначил домашний арест еще двум участникам акции в поддержку Стерненко, состоявшейся 20 марта у Офиса президента. Давида Гаджмурадова и Артема Лисовца подозревают в том, что они подожгли табличку "Президент Украины".

Прокурор ходатайствовал о круглосуточном домашнем аресте и отмечал, что подозреваемые имеют риски побега, сокрытия, давления на свидетелей, пишет hromadske.

Адвокаты называли эти обвинения необоснованными и просили суд не удовлетворять такое ходатайство. Защитники подозреваемых также отметили, что свидетелями по делу являются полицейские, а основными доказательствами - протокол сообщения свидетеля-правоохранителя и видео с места акции.

Лисовец заявил, что не совершал инкриминируемых действий. Гаджимурадов также заверил, что не поджигал табличку.

Фото: hromadske Гаджимурадов на суде

Напомним, что 20 марта у Офиса президента проходила акция в поддержку Сергея Стерненко. Некоторые участники жгли файеры, обрисовали стены здания и побили стекла. Правоохранители задержали только одного человека - Стафийчука, которого назвали "одним из самых агрессивных участников акции".

Сам Филимонов в комментариях о событиях того вечера сообщал, что битье окон в план митингующих не входило.

Около 10 человек после акции получили подозрения. В частности, Стафийчуку и Филимонову объявили подозрения в хулиганстве. Первому избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а заседание относительно второго перенесли.

Кроме этого, в хулиганстве подозревают активиста Романа Ратушного. Ратушный требует опровергнуть приведенную о нем информацию в ролике Геращенко.

Подозрение и круглосуточный домашний арест получил и Евгений Строкань.

26 марта на четырех участников митинга возле Офиса президента составили административные протоколы. Двум - за использование файеров, еще двум - за мелкое хулиганство.

В отчете об акции наблюдателей общественной организации Ozon говорится, что примерно в 19:41 группа участников собрания (около 30 человек) зажгла файеры у входа в ОП. Часть из них также начали бросать файеры и петарды в здание Офиса президента, в окна и военнослужащих Нацгвардии, представителей полиции, в частности, полиции диалога, стоявших лицом к протестующим у входной двери в здание (около 40 человек).

Суд относительно меры пресечения для Филимонова до сих пор не состоялся, Ратушного отправили под круглосуточный домашний арест и заставили носить электронный браслет.