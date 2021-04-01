Киев направил РоSSии ноту из-за провокаций у посольства Украины в Москве

На заборах напротив здания развесили плакаты с фотографиями дипломатов и оскорбительными комментариями, а также повредили автомобиль.

Киев направил РоSSии ноту из-за провокаций у посольства Украины в Москве

Министерство иностранных дел Украины направило в роSSийский МИД ноту протеста с призывом расследовать проведение антиукраинской акции у посольства Украины в Москве 30-31 марта.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

"30 и 31 марта в Москве неизвестные расклеили на заборах напротив здания Посольства Украины в РоSSийской Федерации плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера. Были также нанесены повреждения служебному автомобилю украинской дипмиссии, находившемуся на стоянке в городе", - говорится в заявлении.

МИД Украины рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Россией положений Венской конвенции о дипломатических сношениях, в которой содержатся обязательства принимающей стороны предотвращать любые нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбления их достоинства, предоставление гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента.

"Требуем от роSSийской стороны принять безотлагательные меры для проведения тщательного расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, недопущения в дальнейшем подобных акций и обеспечения условий для личной безопасности и неприкосновенности украинских дипломатов в РФ", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее в МИД отреагировали на совместную видеоконференцию Меркель, Макрона и Путина по Донбассу и призвали РоSSию прекратить перекладывать ответственность на других.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Бывший главный эпидемиолог США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в УханеБывший главный эпидемиолог США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в Ухане
Умерла депутат Львовского городского совета Елена ПасевичУмерла депутат Львовского городского совета Елена Пасевич
Резников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыскРезников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыск
Возле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и ШевченкоВозле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и Шевченко
На Андреевском спуске в Киеве установили памятник ГоголюНа Андреевском спуске в Киеве установили памятник Гоголю
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба призвал ОБСЕ пристально следить за действиями РоSSииКулеба призвал ОБСЕ пристально следить за действиями РоSSии
Кравчук: отказ РоSSии от нормандской встречи будет означать, что она хочет войныКравчук: отказ РоSSии от нормандской встречи будет означать, что она хочет войны
В Киеве "заминировали" посольство РоSSии и Киевский апелляционный судВ Киеве "заминировали" посольство РоSSии и Киевский апелляционный суд
Депутат "Слуги народа" написала, что "нужно сваливать" из УкраиныДепутат "Слуги народа" написала, что "нужно сваливать" из Украины
Марина Порошенко призвала правительство выделить Киеву квоту для прямой закупки вакцинМарина Порошенко призвала правительство выделить Киеву квоту для прямой закупки вакцин
Переводить министерства из Киева в регионы не собираются, - НемчиновПереводить министерства из Киева в регионы не собираются, - Немчинов
Апелляционный суд Киева оставил Антоненко под стражейАпелляционный суд Киева оставил Антоненко под стражей
В США назвали обнадеживающими действия Украины по "Мотор Сичи" и ПриватБанкуВ США назвали обнадеживающими действия Украины по "Мотор Сичи" и ПриватБанку
Капитана ВМС Италии арестовали по подозрению в шпионаже в пользу РоSSииКапитана ВМС Италии арестовали по подозрению в шпионаже в пользу РоSSии
Правительство подготовило предложения о переносе министерств из Киева в регионыПравительство подготовило предложения о переносе министерств из Киева в регионы
Последние новости
Подгружаем последние новости