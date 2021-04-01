Киев направил РоSSии ноту из-за провокаций у посольства Украины в Москве

На заборах напротив здания развесили плакаты с фотографиями дипломатов и оскорбительными комментариями, а также повредили автомобиль.

Министерство иностранных дел Украины направило в роSSийский МИД ноту протеста с призывом расследовать проведение антиукраинской акции у посольства Украины в Москве 30-31 марта.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

"30 и 31 марта в Москве неизвестные расклеили на заборах напротив здания Посольства Украины в РоSSийской Федерации плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера. Были также нанесены повреждения служебному автомобилю украинской дипмиссии, находившемуся на стоянке в городе", - говорится в заявлении.

МИД Украины рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Россией положений Венской конвенции о дипломатических сношениях, в которой содержатся обязательства принимающей стороны предотвращать любые нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбления их достоинства, предоставление гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента.

"Требуем от роSSийской стороны принять безотлагательные меры для проведения тщательного расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, недопущения в дальнейшем подобных акций и обеспечения условий для личной безопасности и неприкосновенности украинских дипломатов в РФ ", - говорится в заявлении.