В Эфиопии боевики убили 30 человек во время нападения на деревню

Между двумя крупнейшими этническими группами населения идут споры за власть и ресурсы.

В Эфиопии боевики убили 30 гражданских во время нападения на деревню в западном регионе Оромия. Об этом со ссылкой на свидетелей пишет Reuters.

Эфиопия является второй по неселению страной Африки. Власть пытается контролировать несколько горячих точек, где разгорелось этническое соперничество за землю, власть и ресурсы перед национальном выборами, намеченными на июнь.

50-летний фермер Воссен Анданге заявил, что его соседи были убиты ночью во вторник. Жертвы были этническими амхарцами - ефиосемитским народом.

"Мы вывозили тела на машине и похоронили 30 человек", - сообщил очевидец.

По словам Анданге, он и его семья укрылись от стрельбы в ближайшем государственном офисе.

Власти обвиняют в нападении группу раскольников от Фронта освобождения оромо - оппозиционной партии. Оромо составляют самую большую группу среди населения Эфиопии, а амхарцы - вторую по численности.

Кризис продолжается и в регионе Тигре, где этнические группы также испытывают гонения. Конгресс США на этой неделе призвал Белый дом усилить меры давления на эфиопских политиков, пишет The National.

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей, демократ Грегори Микс и конгрессмен-республиканец Майкл Маккол направили госсекретарю США Энтони Блинкену письмо с призывом наложить санкции на тех, кто провоцирует боевые действия в Тигре.

Оппозиционные партии Эфиопии свидетельствуют, что с ноября вследствие боевых действий между эфиопскими войсками и Народным фронтом освобождения Тигре погибли более 50 тысяч человек.