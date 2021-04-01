Депутат из "Голоса" задекларировала "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика"

Устинова до сих пор не убрала из декларации старую шутку.

Депутат Верховной Рады Александра Устинова из "Голоса" задекларировала "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика".

Об этом сообщается в ее электронной декларации.

Депутат включила животных в категорию "Ценное движимое имущество".

Собаку Коди она описала как друга семьи, который "шкодничает, грызет обувь, выгуливает по вечерам, приносит радость и счастье". Кот Жорик "мурлычет колыбельные по вечерам, утром поднимает лучше будильника, дерет коробки", написано в декларации.

Также среди ценного имущества она указала "первую в Украине футболку Ukraine Fuck Corruption".

Устинова декларирует животных с таким описанием с 2018 года, когда она еще входила в правление "Центра противодействия коррупции" и подавала е-декларацию как представитель общественной организации. Позже Конституционный суд признал решение Верховной Рады, обязывавшее общественных активистов подавать декларации, незаконным.

Устинова задекларировала около 700 тысяч гривен дохода за 2020 год, который преимущественно состоял из зарплаты депутата Верховной Рады и возврата налога за 2019 год от американской налоговой службы.

Напомним, что шутки в декларациях были очень популярны несколько лет назад.

Так, нардеп Владимир Парасюк указывал в своей декларации "часы от Святого Николая", нардеп Сергей Мельничук - "триллион гривен", нардеп Олег Ляшко - вилы, нардеп Андрей Лозовой - партийный билет, министр внутренних дел - "сценарий в виде РЮКЗАКОВ, с газетными вырезками: Печальная история о депутате каплинеизпартиипростыхблюдей, который вместе блевочкиным и столяровой, за роSSийские деньги зарабатывал ложью (стоимость 1 млрд. рублей или 1 грн.)"