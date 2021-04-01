Кулеба призвал ОБСЕ пристально следить за действиями РоSSии
Глава МИД Украины провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ.
Дмитрий Кулеба
Фото: facebook/Дмитро Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины и в оккупированном Крыму с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Шмид.
Об этом Кулеба сообщил в Twitter.
"Обсудил с Генеральным секретарем ОБСЕ систематическое обострение Россией ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Крыму. Приветствую решение о продлении мандата СММ и одобрении ее бюджета, что сейчас особенно важно", - написал глава МИД.
"ОБСЕ должна пристально следить за действиями РФ", - добавил он.
Обговорив з Генеральною секретаркою ОБСЄ Хельгою Шмідт систематичне загострення Росією безпекової ситуації на сході України та в Криму. Вітаю рішення про продовження мандату СММ і схвалення її бюджету, яке нині особливо важливе. ОБСЄ має пильно стежити за діями РФ.
Напомним, в среду, 31 марта, мандат специальной мониторинговой миссии ООБСЕ в Украине был продлен на один год - до 31 марта 2022 года.
30 марта, во время доклада в парламенте, начальник Генерального штаба-главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что РоSSия наращивает войска вблизи государственной границы Украины под видом подготовки к учениям "Запад-2021". Вражеские войска сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской областях. В тот же день Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла заявление относительно эскалации роSSийско-украинского вооруженного конфликта. Такая квалификация означает открытое признание того, что Украина находится в состоянии войны с Россией.