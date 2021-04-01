Кулеба призвал ОБСЕ пристально следить за действиями РоSSии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины и в оккупированном Крыму с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Шмид.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter .

"Обсудил с Генеральным секретарем ОБСЕ систематическое обострение Россией ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Крыму. Приветствую решение о продлении мандата СММ и одобрении ее бюджета, что сейчас особенно важно", - написал глава МИД .

" ОБСЕ должна пристально следить за действиями РФ ", - добавил он.

Обговорив з Генеральною секретаркою ОБСЄ Хельгою Шмідт систематичне загострення Росією безпекової ситуації на сході України та в Криму. Вітаю рішення про продовження мандату СММ і схвалення її бюджету, яке нині особливо важливе. ОБСЄ має пильно стежити за діями РФ . — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 1, 2021

Напомним, в среду, 31 марта, мандат специальной мониторинговой миссии ООБСЕ в Украине был продлен на один год - до 31 марта 2022 года.