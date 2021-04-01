Кравчук: отказ РоSSии от нормандской встречи будет означать, что она хочет войны

"Для Украины нет ничего более важного, чем прекращение войны на Донбассе".

?Кравчук: отказ РоSSии от нормандской встречи будет означать, что она хочет войны
Фото: rubryka.com

Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что отказ РоSSии от нормандской встречи будет означать, что ей нужна война.

Об этом он сказал в эфире "Украина 24", комментируя неудачное заседание ТКГ, на котором договориться о прекращении огня не удалось из-за позиции РоSSии.

"И канцлер Германии, и президент Франции, несколько раз заявлял президент Украины (даже говорил о возможных встречах с каждым из четверки) - все вместе выступают за такой сценарий. Остается одна РоSSия, которая против. Она вчера заявила словами Грызлова, что не хочет возвращаться к режиму тишины. Если она заявит, что она не хочет возвращаться и к проведению нормандской встречи, тогда возникает вопрос: а чего же в конце концов РоSSия хочет? Вывод будет один - войны", - сказал Кравчук.

Он добавил, что договориться с Россией очень трудно, но украинская делегация не будет опускать руки.

"Мы предлагали и будем предлагать действия, предложения, шаги, чтобы показывать: для Украины нет ничего более важного, чем прекращение войны на Донбассе. И первый шаг - это возвращение к режиму тишины", - сказал Кравчук.

Он добавил, что следующее заседание ТКГ состоится 14 апреля, и Украина на нем будет поднимать вопрос о пасхальном перемирии. "На Пасху люди будут ходить на могилы, будут двигаться по территории, поэтому надо думать о разминировании, о контроле ... Но это явление временное. Пасха проходит - и снова война", - сказал глава украинской делегации.

Кравчук также категорически отверг заявления роSSийской стороны о том, что Украина может спровоцировать обострение ситуации на Донбассе, назвав их "блажью".

Напомним, что в последние дни в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, которая якобы движется к границе с Украиной. О дополнительном развертывании роSSийских сил около границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

По данным New York Times, европейское командование армии США повысило уровень угрозы (watch level) с "возможного кризиса" до "потенциально надвигающегося кризиса".

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