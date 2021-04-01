Комитет Рады поддержал закон об уголовной ответственности за угрозы или насилие против медиков

Проект закона №5124 рекомендовано в первом чтении принять за основу.

Комитет Рады поддержал закон об уголовной ответственности за угрозы или насилие против медиков
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Фото: @KyivCityOfficial

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект №5124 об уголовной ответственности за угрозы или насилие в отношении медиков или фармработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета.

"Поддержать проект закона ... №5124 доработанный и предложить комитету по вопросам правоохранительной деятельности, определенным главным по подготовке этого законопроекта, рекомендовать ВР в первом чтении принять его за основу", - говорится в решении комитета.

Решение поддержали 10 парламентариев, а четыре члена комитета не голосовали.

Законопроект предлагает наказывать за угрозу убийством лишением свободы на срок до 2 лет, умышленное нанесение побоев легкой или средней тяжести - до 5 лет, тяжелые телесные повреждения - от 5 до 12 лет.

Документ зарегистрировали в Раде в конце марта.

Напомним, в 2018 году бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступала за введение сопровождения медиков полицейскими из-за случаев их избиения во время вызовов неотложной помощи.

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