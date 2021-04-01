Абсолютное большинство украинцев считает, что стране не хватает порядка

Количество тех, кто предпочитает порядку свободу, с 2017 года выросло на треть.

Абсолютное большинство украинцев считает, что стране не хватает порядка
Фото: Макс Левин

Абсолютное большинство украинцев считают, что стране в первую очередь не хватает порядка, даже если это ограничит определенные свободы.

Об этом свидетельствует опрос группы "Рейтинг", проводившийся 26-28 марта методом телефонных интервью с использованием компьютера.

Только 11% ответили, что стране не хватает свободы, даже если это уменьшит порядок.

"Запрос на порядок в динамике растет и сейчас находится на самом высоком уровне, начиная с 2017 года", - говорится в исследовании.

В опросе приняли участие 2500 человек, ошибка репрезентативности - не более 2%.

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