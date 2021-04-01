Оккупанты пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

За прошедшие сутки, 31 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север", вблизи населенных пунктов Светлодарское, Луганское и Золотое 4, захватчики обстреливали наши позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Украинская сторона СЦКК также сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ на временно оккупированной территории.

"После завершения заседания Трехсторонней контактной группы, в ходе которого оккупантами не были поддержаны мирные инициативы украинской стороны, наемниками РФ был осуществлен ряд провокаций вдоль всей линии разграничения. Кроме того, оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций. Так, 31 марта передовыми подразделениями ВСУ зафиксировано выполнение инженерных работ вооруженными формированиями РоSSийской Федерации и создание новых укреплений в направлении линии разграничения на окраине Калиновки, что на временно оккупированной территории Донецкой области. Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители роSSийско-оккупационных войск продолжают нарушать ранее достигнутые договоренности", - отметили в штабе.

По состоянию на 7:00 утра 1 апреля зафиксированы три обстрела со стороны оккупантов. В частности, неподалеку от Светлодарска и Золотого 4 противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи поселка Новгородское - из стрелкового оружия.

Напомним, вчера, 31 марта, состоялось заседание ТКГ на уровне глав делегаций. Заседание началось с предложения главы украинской делегации Леонида Кравчука обеспечить с 1 апреля соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня. Эту инициативу поддержали представители ОБСЕ , однако, роSSийская сторона - проигнорировала.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели совместную видеоконференцию с президентом РоSSии Владимиром Путиным. Лидеры Германии и Франции призвали прекратить огонь на Донбассе. Вместе с тем президент РФ выразил "серьезную озабоченность" в связи с усилением обстрелов на линии соприкосновения. Путин обвинил Украину в отказе от выполнения достигнутых в июле 2020 года мирных договоренностей. В ответ в МИД Украины призвали РоSSию прекратить перекладывать ответственность на других.