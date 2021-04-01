На Ивано-Франковщине обновленная ОИК начала подсчет голосов, Вирастюк все еще лидирует

В Ивано-Франковской области ночью смогла приступить к работе обновленная окружная избирательная комиссия. Заблокированный со вторника подсчет голосов возобновился.

По состоянию на 8:15 лидером голосования на промежуточных парламентских выборах все еще остается кандидат "Слуги народа" Василий Вирастюк (31,30%). На второе место вышел экс-директор "Буковеля" Александр Шевченко с 28,83%, а кандидат от "Свободы" Руслан Кошулинский сдвинулся на третье с 28,80%. По данным ЦИК, сейчас посчитано 71,79% бюллетеней.

Вчера для выяснения ситуации с заблокированным подсчетом голосов в ОИК приехали народные депутаты "Слуги народа". Николай Тищенко, по данным движения ЧЕСНО, пытался проверять удостоверения журналистов и даже просил осмотреть вещи присутствующих.

Задержка с подсчетом голосов возникла в связи с тем, что партии отозвали своих членов ОИК, а первый голова комиссии ночью решил прекратить работу и ушел. После этого партия "Голос" дважды за сутки подавала требование замены головы.

Напомним, что выборы в этом округе состоялись 28 марта. На 50 округе (Донецкая область), где также голосовали, результаты подсчитали на следующий день. А подсчет голосов на Ивано-Франковщине со вторника и до ночи четверга "завис" на 67, 52%. Лидировал кандидат "Слуги народа" Василий Вирастюк с показателем в 31,30%, на втором месте - кандидат ВО "Свобода" Руслан Кошулинский с 28,88%, а на третьем - кандидат от "За будущее" Александр Шевченко с 28,73% .

Народные депутаты от "Слуги народа" вчера отправились в Надворную, чтобы проконтролировать процесс подсчета голосов. Глава политсилы Александр Корниенко сообщил, что "окружная избирательная комиссия вообще приостановила работу," потому что исчез ее прошлый голова".

В воскресенье после закрытия избирательных участков экзит-полы показали, что Кошулинский, Вирастюк и Шевченко набрали практически одинаковое количество голосов. Утром мэр Ивано-Франковска Марцинкив обнародовал данные параллельного подсчета голосов, согласно которому Шевченко побеждал, Вирастюк был на втором месте с разрывом примерно в 160 голосов, а Кошулинский - на третьем месте.

Потом и Вирастюк, и Шевченко заявили о своей победе в Facebook. О лидировании своего кандидата сообщила и партия "Слуга народа".