Порошенко обнародовал свою декларацию

За 2020 год лидер партии "Европейская Солдиарность", экс-президент Украины Петр Порошенко задекларировал 222 миллиона гривень доходов, из которых 214 миллионов - дивиденды, 7 млн - проценты по депозитам. Сумма уплаченных им налогов и военного сбора составляет более 23 млн. гривень. Об этом сообщили в пресс-службе «Европейской Солидарности».

Количество компаний, конечным бенефицаром которых является Петр Порошенко, в 2020 году существенным образом не изменилось. Приобретение фондом «Прайм ессетс кэпитал» телеканала «Прямой» произошло уже 2021-м и отобразится при подаче следующей летней электронной декларации.

Что касается расходов, подлежащих декларированию, то они в 2020 году составили 79 млн. гривень, из них более 3 млн - на юридические услуги. «Это сумма, которую Порошенко должен потратить на защиту в более пятидесяти уголовных делах, инспирированных властью против лидера оппозиции», - отмечают в пресс-службе « ЕС ».

Расходы Петра Порошенко на благотворительность в 2020 году были нацелены на борьбу с коронавирусом и достигли примерно 150 млн гривень. Они осуществлялись со счетов различных юридических лиц, аффилированных с Порошенко. Форма электронной декларации не предусматривает декларирование таких расходов.

"Петр Порошенко вынужден хранить наличными 51 млн долларов и 423 миллиона гривень, которые ранее были размещены на депозитах и работали на кредитование украинской экономики. Однако в результате политических репрессий и постоянных попыток власти арестовать активы Порошенко он принял меры для защиты своего имущества и воспользовался законным правом снять деньги со счетов", - заявили в партии.

"Петр Порошенко декларирует доходы с 1997 года, и как известно, свое состояние заработал еще до того, как стал президентом. В 2016 году, в том числе и благодаря усилиям тогдашнего главы государства, в результате его политической воли, в стране заработала система открытого публичного декларирования своих доходов чиновниками. У каждого такой лица, по мнению пятого Президента, состояние и расходы должны быть подтверждены легальными, понятными обществу доходами, с которых уплачены налоги. Именно таким критериям отвечает электронная декларация Петра Порошенко", - отметили в пресс-службе.