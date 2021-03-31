В Киеве "заминировали" посольство РоSSии и Киевский апелляционный суд

На месте сейчас работают следственно-оперативные группы, кинологи и взрывотехники.

Вечером 31 марта в полицию Киева поступило сообщение о заминировании посольства РоSSии, Киевского апелляционного суда и жилого комплекса "Time".

Об этом сообщает “Радио Свобода” со ссылкой на Пресс-службу Национальной полиции Киева .

"Действительно, поступило сообщение о заминировании данных объектов. В настоящее время проводится проверка", - сообщили в полиции.

Отмечается, что на месте сейчас работают следственно-оперативные группы, кинологи и взрывотехники.

Напомним, 25 марта президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении уголовной ответственности за ложные минирования.