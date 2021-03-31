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2021-03-31
В Киеве "заминировали" посольство РоSSии и Киевский апелляционный суд
На месте сейчас работают следственно-оперативные группы, кинологи и взрывотехники.
Фото: Пресслужба СБУ
Вечером 31 марта в полицию Киева поступило сообщение о заминировании посольства РоSSии, Киевского апелляционного суда и жилого комплекса "Time".
Об этом сообщает “Радио Свобода” со ссылкой на Пресс-службу Национальной полиции Киева.
"Действительно, поступило сообщение о заминировании данных объектов. В настоящее время проводится проверка", - сообщили в полиции.
Отмечается, что на месте сейчас работают следственно-оперативные группы, кинологи и взрывотехники.
Напомним, 25 марта президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении уголовной ответственности за ложные минирования.