Защита активиста Филимонова заявила об отводе судьи

В ходе судебного заседания защита Филимонова заявила об отводе судьи.

Защита активиста Филимонова заявила об отводе судьи
Сергій Філімонов
Фото: facebook/Сергій Філімонов

В Печерском районном суде Киева сегодня началось рассмотрение ходатайства о применении круглосуточного домашнего ареста к участнику акции под Офисом президента Сергея Филимонова.

Об этом сообщает сторона защиты.

В ходе судебного заседания защита Филимонова заявил об отводе судьи.

"Сторона защиты заявила об отводе судьи Константиновой Кристины Эдуардовны. Мы убеждены, что судья предвзята и не может продолжать рассмотрение", - говорится в сообщении.

Защита обосновывает свое решение тем, что судья не удовлетворила ходатайство о проведении прямой трансляции судебного заседания и оставила без рассмотрения ходатайство о допросе свидетелей-полицейских. Среди причин также - оставление судьей без рассмотрения ходатайства о допросе в заседании свидетелей, которые непосредственно находились во время акции рядом с Филимоновым.

"Сейчас мы ожидаем назначения судьи, который рассмотрит наше заявление об отводе", - говорится в сообщении.

Заседание по избранию меры пресечения другим участникам протеста - Давиду Гаджимурадову и Алексею Белковскому - пока перенесено.

Напомним, что 20 марта под Офисом президента проходила акция в поддержку Сергея Стерненко. Некоторые участники жгли файеры, обрисовали стены здания и побили стекла. Правоохранители задержали только одного человека - Стафийчука - которого назвали "одним из самых агрессивных участников акции".

23 марта о подозрении в хулиганстве на акции под ОПУ сообщили организатору этого митинга Сергею Филимонову. В подозрении говорится, что Филимонов вместе с группой других лиц с помощью "предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений" - пиротехнического средства - "демонстрируя свое превосходство перед другими и неуважение к существующим правилам и нормам поведения, действовал агрессивно".

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