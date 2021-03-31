ТКГ не достигла согласия о прекращении огня на Донбассе с 1 апреля
Предложение не нашло поддержки со стороны роSSийской делегации.
Сегодня состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на уровне глав делегаций.
Об этом сообщила украинская сторона ТКГ.
"Заседание началось с предложения главы украинской делегации Леонида Кравчука обеспечить с 00:00 1 апреля соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня, грубое нарушение которого роSSийской стороной на прошлой неделе унесло жизни четырех украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это предложение поддержали спецпредставитель главы ОБСЕ госпожа Хайди Грау и координатор подгруппы по безопасности Глава СММ ОБСЕ посол Халит Чевик. РоSSийская сторона предложение Кравчука проигнорировала.
"В частности, господин Чевик предложил принять совместное согласованное заявление ТКГ, в котором подтвердить стремление сторон усилить режим прекращения огня и спасти жизни гражданских лиц и военного персонала. Таким образом, двое из трех представителей ТКГ внесли конкретные предложения по обеспечению возврата к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня. К сожалению, предложения ни Кравчука, ни представителей ОБСЕ не нашли поддержки со стороны роSSийской делагации", - говорится в сообщении.
При этом в ТКГ отметили, что лидеры ФРГ и Франции вчера подчеркнули необходимость соблюдать режим прекращения огня на Донбассе.
"Не понимаю, почему роSSийская делегация не считает необходимым сосредоточиться на сохранении жизни людей", - отметил Кравчук.
Глава украинской делегации отметил, что продвижение по любым другим вопросам - политическим, гуманитарным, экономическим, дальнейшее согласование шагов сторон - является проблемным, если не выполнено главное о полном и всеобъемлющее прекращение огня.
Следующее общее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.
Напомним, вчера президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели совместную видеоконференцию с президентом РоSSии Владимиром Путиным. Лидеры Германии и Франции призвали прекратить огонь на Донбассе.
Вместе с тем президент РФ выразил "серьезную озабоченность" в связи с усилением обстрелов на линии соприкосновения. Путин обвинил Украину в отказе от выполнения достигнутых в июле 2020 года мирных договоренностей. В ответ в МИД Украины призвали РоSSию прекратить перекладывать ответственность на других.