ТКГ не достигла согласия о прекращении огня на Донбассе с 1 апреля

Предложение не нашло поддержки со стороны роSSийской делегации.

ТКГ не достигла согласия о прекращении огня на Донбассе с 1 апреля

Сегодня состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на уровне глав делегаций.

Об этом сообщила украинская сторона ТКГ.

"Заседание началось с предложения главы украинской делегации Леонида Кравчука обеспечить с 00:00 1 апреля соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня, грубое нарушение которого роSSийской стороной на прошлой неделе унесло жизни четырех украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это предложение поддержали спецпредставитель главы ОБСЕ госпожа Хайди Грау и координатор подгруппы по безопасности Глава СММ ОБСЕ посол Халит Чевик. РоSSийская сторона предложение Кравчука проигнорировала.

"В частности, господин Чевик предложил принять совместное согласованное заявление ТКГ, в котором подтвердить стремление сторон усилить режим прекращения огня и спасти жизни гражданских лиц и военного персонала. Таким образом, двое из трех представителей ТКГ внесли конкретные предложения по обеспечению возврата к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня. К сожалению, предложения ни Кравчука, ни представителей ОБСЕ не нашли поддержки со стороны роSSийской делагации", - говорится в сообщении.

При этом в ТКГ отметили, что лидеры ФРГ и Франции вчера подчеркнули необходимость соблюдать режим прекращения огня на Донбассе.

"Не понимаю, почему роSSийская делегация не считает необходимым сосредоточиться на сохранении жизни людей", - отметил Кравчук.

Глава украинской делегации отметил, что продвижение по любым другим вопросам - политическим, гуманитарным, экономическим, дальнейшее согласование шагов сторон - является проблемным, если не выполнено главное о полном и всеобъемлющее прекращение огня.

Следующее общее заседание ТКГ запланировано на 14 апреля.

Напомним, вчера президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели совместную видеоконференцию с президентом РоSSии Владимиром Путиным. Лидеры Германии и Франции призвали прекратить огонь на Донбассе.

Вместе с тем президент РФ выразил "серьезную озабоченность" в связи с усилением обстрелов на линии соприкосновения. Путин обвинил Украину в отказе от выполнения достигнутых в июле 2020 года мирных договоренностей. В ответ в МИД Украины призвали РоSSию прекратить перекладывать ответственность на других.

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