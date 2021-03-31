?В Украине создадут Центр правосудия для детей, пострадавших от сексуального насилия

Проект будет запущен уже в сентябре этого года в Киевской области.

Заместитель Генпрокурора Гюндуз Мамедов и Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обсудили запуск Центра правосудия для детей, пострадавших от сексуального насилия.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Сегодня в Офисе Президента состоялась рабочая встреча, в которой также приняли участие представители Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Минсоцполитики, Министерства здравоохранения, Национальной ассоциации адвокатов Украины, а также судмедэксперты и ученые.

Во время встречи было оговорено, что Центр будет работать по американской модели Children's Justice Centre и принципу дружественного к ребенку правосудия. Команда специалистов будет состоять из прокуроров, следователей, судей, соцработников, психологов и адвокатов, которые специально подготовлены к работе с несовершеннолетними жертвами насилия и будут одновременно присутствовать во время интервьюирования ребенка в уголовном процессе.

Также предусмотрено, что все решения по расследованию и оказанию социально-психологической поддержки будут согласовываться всеми участниками.

По предварительным договоренностям, проект будет запущен уже в сентябре этого года в Киевской области. Также Мамедов напомнил, что сейчас на финальном этапе запуска находится совместный с ЮНИСЕФ в Украине проект Barnahus, направленный на работу с жертвами и свидетелями преступлений.

Напомним, в августе прошлого года ЮНИСЕФ, Минсоцполитики и УМПД сообщили о внедрении проекта для защиты детей из интернатов во время пандемии.