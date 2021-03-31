В Украине создадут Центр правосудия для детей, пострадавших от сексуального насилия

Проект будет запущен уже в сентябре этого года в Киевской области.

?В Украине создадут Центр правосудия для детей, пострадавших от сексуального насилия
Фото: gp.gov.ua

Заместитель Генпрокурора Гюндуз Мамедов и Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обсудили запуск Центра правосудия для детей, пострадавших от сексуального насилия.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Сегодня в Офисе Президента состоялась рабочая встреча, в которой также приняли участие представители Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Минсоцполитики, Министерства здравоохранения, Национальной ассоциации адвокатов Украины, а также судмедэксперты и ученые.

Во время встречи было оговорено, что Центр будет работать по американской модели Children's Justice Centre и принципу дружественного к ребенку правосудия. Команда специалистов будет состоять из прокуроров, следователей, судей, соцработников, психологов и адвокатов, которые специально подготовлены к работе с несовершеннолетними жертвами насилия и будут одновременно присутствовать во время интервьюирования ребенка в уголовном процессе.

Также предусмотрено, что все решения по расследованию и оказанию социально-психологической поддержки будут согласовываться всеми участниками.

По предварительным договоренностям, проект будет запущен уже в сентябре этого года в Киевской области. Также Мамедов напомнил, что сейчас на финальном этапе запуска находится совместный с ЮНИСЕФ в Украине проект Barnahus, направленный на работу с жертвами и свидетелями преступлений.

Напомним, в августе прошлого года ЮНИСЕФ, Минсоцполитики и УМПД сообщили о внедрении проекта для защиты детей из интернатов во время пандемии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Бывший главный эпидемиолог США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в УханеБывший главный эпидемиолог США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в Ухане
Умерла депутат Львовского городского совета Елена ПасевичУмерла депутат Львовского городского совета Елена Пасевич
Резников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыскРезников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыск
Возле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и ШевченкоВозле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и Шевченко
На Андреевском спуске в Киеве установили памятник ГоголюНа Андреевском спуске в Киеве установили памятник Гоголю
Блок рекламы


Похожие новости
ОБСЕ в последний момент продлила мандат миссии в Украине до 2022 годаОБСЕ в последний момент продлила мандат миссии в Украине до 2022 года
Министр финансов: Украине "уже некомфортно" без денег МВФМинистр финансов: Украине "уже некомфортно" без денег МВФ
Коррупция и незаконные задержания: Госдеп США обнародовал отчет о нарушении прав человека в УкраинеКоррупция и незаконные задержания: Госдеп США обнародовал отчет о нарушении прав человека в Украине
В прошлом году в Украине осудили 10 правоохранителей, - ГСАВ прошлом году в Украине осудили 10 правоохранителей, - ГСА
Филиал "Россотрудничества" в Украине назвал Шевченко роSSийско-украинским поэтомФилиал "Россотрудничества" в Украине назвал Шевченко роSSийско-украинским поэтом
В Украине запустят онлайн-судыВ Украине запустят онлайн-суды
Иван Козленко не будет подаваться на должность директора Довженко-ЦентраИван Козленко не будет подаваться на должность директора Довженко-Центра
Фонд Порошенко передал кислородные концентраторы бородянской амбулаторииФонд Порошенко передал кислородные концентраторы бородянской амбулатории
Во Франции суд запретил деятельность марсельского "центра ДНР"Во Франции суд запретил деятельность марсельского "центра ДНР"
Довженко-Центр вернул в Украину еще один фильм ВУФКУДовженко-Центр вернул в Украину еще один фильм ВУФКУ
Последние новости
Подгружаем последние новости