Уманский считает ситуацию с наполнением госбюджета критической

Экс-министр рассказал, что Минфин в январе-феврале 2021 года не смог найти 15 млрд гривен, поэтому взял средства в ЕКС.

Уманский считает ситуацию с наполнением госбюджета критической
Ігорь Уманський
Фото: kmu.gov.ua

Бывший министр финансов и экс-советник главы Офиса Президента Игорь Уманский называет критической ситуацию с наполнением госбюджета.

Об этом он рассказал в интервью для сайта "МИНФИН".

Уманский отметил, что Министерство финансов в январе-феврале 2021 года не смогло найти 15 млрд гривен для того, чтобы профинансировать долги и заимствования. Поэтому оно взяло деньги с Единого казначейского счета, на котором хранятся не только деньги правительства.

"Если посмотреть на баланс заимствований и погашений долга за январь-февраль, то у около 15 млрд нет источника финансирования. Это означает простую вещь - Минфин залез в ЕКС. Единый казначейский счет обслуживает ведь не только госбюджет, там, например, еще размещены деньги местных бюджетов. В среднем за прошлый год у них были остатки 71-73 миллиарда... плюс деньги на НДС-счетах предприятий, в среднем это около 15-16 миллиардов гривен, плюс остатки на таможенных депозитах - это еще 10-12 миллиардов", - отметил он.

По словам Уманского, на ЕКС также размещены деньги других клиентов (институтов, медицинских учреждений и т.д.), в среднем - около 5 млрд.

"На начало месяца на ЕКС было около 30 млрд, то есть вроде бы немало. Но где тогда деньги других клиентов? Мы понимаем, что денег правительства на счетах - «минус». Уже в январе-феврале Минфин влезает в деньги других клиентов, чтобы профинансировать дефицит. Потому что других источников у него не нашлось", - пояснил экс-министр.

Он также рассказал о проблемах с наполнением госбюджета. По статистическим данным 2020 года, сборы НДС увеличились на 50 млрд грн, по сравнению с 2019 годом. Однако, по словам Уманского, перевыполнение планов по ежемесячному сбору налогов - искусственное. Оно связано с массовым блокированием "белого" НДС.

Уманский отметил, что одной из причин прекращения сотрудничества с Международным Валютным Фондом стала неспособность украинского правительства объяснить кредитору, за счет чего будет выполнена доходная часть госбюджета.

Напомним, 25 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год". 15 декабря Рада Украины приняла в целом проект бюджета на 2021 год. За проголосовали 289 нардепов. Между первым и вторым чтениями правительство увеличило прогнозируемые доходы на 21 млрд грн - с 1071 млрд грн до 1092 млрд грн. Расходы установлены на уровне 1347 млрд грн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Бывший главный эпидемиолог США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в УханеБывший главный эпидемиолог США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в Ухане
Умерла депутат Львовского городского совета Елена ПасевичУмерла депутат Львовского городского совета Елена Пасевич
Резников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыскРезников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыск
Возле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и ШевченкоВозле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и Шевченко
На Андреевском спуске в Киеве установили памятник ГоголюНа Андреевском спуске в Киеве установили памятник Гоголю
Блок рекламы


Похожие новости
Герасимов призывает рассмотреть ситуацию с коронавирусом и нехваткой вакцин на заседании СНБОГерасимов призывает рассмотреть ситуацию с коронавирусом и нехваткой вакцин на заседании СНБО
Байден сказал, что считает Путина убийцейБайден сказал, что считает Путина убийцей
Данилов обсудил с представителями ОБСЕ ситуацию в ПриднестровьеДанилов обсудил с представителями ОБСЕ ситуацию в Приднестровье
Ткаченко считает слухи об опасности вакцины AstraZeneca кампанией со стороны РФТкаченко считает слухи об опасности вакцины AstraZeneca кампанией со стороны РФ
Тимошенко считает, что вопрос земли, тарифов, легализации игорного бизнеса и марихуаны следует вынести на референдумТимошенко считает, что вопрос земли, тарифов, легализации игорного бизнеса и марихуаны следует вынести на референдум
Степанов считает, что расследование НАБУ о закупке COVID-вакцин завершится безрезультатно.Степанов считает, что расследование НАБУ о закупке COVID-вакцин завершится безрезультатно.
Антоненко считает выдвижение Кузьменко на выборах проявлением поддержки волонтеров и добровольцевАнтоненко считает выдвижение Кузьменко на выборах проявлением поддержки волонтеров и добровольцев
Глава ФГИ считает подписанные соглашения в ОАЭ прорывом в экономических отношениях с Западной АзиейГлава ФГИ считает подписанные соглашения в ОАЭ прорывом в экономических отношениях с Западной Азией
Посол Украины обсудил с боснийскими правительственными чиновниками ситуацию с похищенной в Луганске иконойПосол Украины обсудил с боснийскими правительственными чиновниками ситуацию с похищенной в Луганске иконой
Фюрер РФ сравнил нынешнюю ситуацию с 1930-ми годами и предложил Европе "избавиться от фобий прошлого"Фюрер РФ сравнил нынешнюю ситуацию с 1930-ми годами и предложил Европе "избавиться от фобий прошлого"
Последние новости
Подгружаем последние новости