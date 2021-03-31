Уманский считает ситуацию с наполнением госбюджета критической

Экс-министр рассказал, что Минфин в январе-феврале 2021 года не смог найти 15 млрд гривен, поэтому взял средства в ЕКС.

Бывший министр финансов и экс-советник главы Офиса Президента Игорь Уманский называет критической ситуацию с наполнением госбюджета.

Об этом он рассказал в интервью для сайта "МИНФИН".

Уманский отметил, что Министерство финансов в январе-феврале 2021 года не смогло найти 15 млрд гривен для того, чтобы профинансировать долги и заимствования. Поэтому оно взяло деньги с Единого казначейского счета, на котором хранятся не только деньги правительства.

"Если посмотреть на баланс заимствований и погашений долга за январь-февраль, то у около 15 млрд нет источника финансирования. Это означает простую вещь - Минфин залез в ЕКС. Единый казначейский счет обслуживает ведь не только госбюджет, там, например, еще размещены деньги местных бюджетов. В среднем за прошлый год у них были остатки 71-73 миллиарда... плюс деньги на НДС-счетах предприятий, в среднем это около 15-16 миллиардов гривен, плюс остатки на таможенных депозитах - это еще 10-12 миллиардов", - отметил он.

По словам Уманского, на ЕКС также размещены деньги других клиентов (институтов, медицинских учреждений и т.д.), в среднем - около 5 млрд.

"На начало месяца на ЕКС было около 30 млрд, то есть вроде бы немало. Но где тогда деньги других клиентов? Мы понимаем, что денег правительства на счетах - «минус». Уже в январе-феврале Минфин влезает в деньги других клиентов, чтобы профинансировать дефицит. Потому что других источников у него не нашлось", - пояснил экс-министр.

Он также рассказал о проблемах с наполнением госбюджета. По статистическим данным 2020 года, сборы НДС увеличились на 50 млрд грн, по сравнению с 2019 годом. Однако, по словам Уманского, перевыполнение планов по ежемесячному сбору налогов - искусственное. Оно связано с массовым блокированием "белого" НДС.

Уманский отметил, что одной из причин прекращения сотрудничества с Международным Валютным Фондом стала неспособность украинского правительства объяснить кредитору, за счет чего будет выполнена доходная часть госбюджета.

Напомним, 25 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год". 15 декабря Рада Украины приняла в целом проект бюджета на 2021 год. За проголосовали 289 нардепов. Между первым и вторым чтениями правительство увеличило прогнозируемые доходы на 21 млрд грн - с 1071 млрд грн до 1092 млрд грн. Расходы установлены на уровне 1347 млрд грн.