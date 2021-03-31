Депутат "Слуги народа" написала, что "нужно сваливать" из Украины

Колесник заверила, что писала об отдыхе на майские праздники.

Народный депутат от "Слуги народа" Анна Колесник в телефонной переписке во время внеочередного заседания Верховной Рады написала, что "нужно сваливать из этой страны".

Переписку народного депутата сфотографировал корреспондент "Букв".

Колесник переписывалась с абонентом по имени Стас, которому написала, что слушает выступление главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака.

"Мы слушаем Хомчака. Нужно сваливать из этой страны", - написала народный депутат.

Хомчак заявил, что РоSSия наращивает войска вблизи государственной границы Украины под видом подготовки к учениям "Запад-2021", которые будут проводить совместно с Беларусью в сентябре.

Можно было бы предположить, что Хомчак напугал депутатку Колесник, но она заявила, что просто писала о весеннем отдыхе.

"На самом деле речь идет об отдыхе на майские праздники, а не о том, что я собралась покидать страну совсем. Я живой человек и имею право на отдых, как и каждый. Люблю свою страну и в другую уезжать не собираюсь", - написала Колесник в фейсбуке.

Колесник - одна из самых молодых депутатов Верховной Рады, 24 октября ей исполнилось всего 26 лет.