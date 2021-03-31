Возле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и Шевченко

Фото: Движение ЧЕСНО

У здания 87-й ОИК, где вторые сутки не могут подсчитать результаты довыборов в Раду, параллельно начались митинги сторонников кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка и кандидата от "За будущее" Александра Шевченко.

Участники акций пытаются перекричать друг друга. Стрим с места происшествия ведет движение ЧЕСНО.

Общаться с людьми пришел нардеп Николай Тищенко, который вместе с другими коллегами по фракции приехал контролировать подсчет голосов.

Фото: Движение ЧЕСНО

Выступить ему не дают участники митингов, которые перекрикивают его с лозунгом "Позор!". Тищенко заявил, что в комиссии отсутствуют по два человека от партий " ЕС ", "Слуга народа" и "Голос".

Движение ЧЕСНО сообщает, что партия "Голос" уже во второй раз за сутки подала замену главы. Работа ОИК заблокирована уже двое суток подряд, поскольку первый председатель комиссии покинул заседание посреди ночи.

"Ожидание одних членов ОИК меняется ожиданием других. Сам процесс подсчета в очередной раз затягивается на неопределенный срок", - отметили в ЧЕСНО.

Напомним, что выборы в этом округе состоялись 28 марта. На 50-м округе (Донецкая область), где также голосовали, результаты подсчитали на следующий день. А подсчет голосов на Ивано-Франковщине со вчерашнего дня "завис" на 67, 52%. Пока лидирует кандидат "Слуги народа" Василий Вирастюк с показателем в 31,30%, на втором месте - кандидат ВО "Свобода" Руслан Кошулинский с 28,88%, а на третьем - кандидат от "За будущее" Александр Шевченко с 28,73%.

Народные депутаты от "Слуги народа" вчера отправились в Надворную, чтобы проконтролировать процесс подсчета голосов. Глава политсилы Александр Корниенко сообщил, что "окружная избирательная комиссия вообще приостановила работу, "потому что исчез ее прошлый глава".

В воскресенье после закрытия избирательных участков экзит-полы показали, что Кошулинский, Вирастюк и Шевченко набрали практически одинаковое количество голосов. Утром мэр Ивано-Франковска Марцинкив обнародовал данные параллельного подсчета голосов, согласно которому Шевченко побеждал, Вирастюк был на втором месте с разрывом примерно в 160 голосов, а Кошулинский - на третьем.

Потом и Вирастюк, и Шевченко заявили о своей победе в Facebook. О лидировании своего кандидата сообщила и партия "Слуга народа".