Еврокомиссия обжаловала в суде ЕС противоречивую судебную реформу в Польше

В Брюсселе считают, что польская власть посягнула на независимость судей.

Европейская комиссия подала в Европейский суд юстиции иск против Польши о нарушении прав судей и принципа независимости судебной ветви власти в этой стране.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Комиссия оспаривает закон о судоустройстве от 20 декабря 2019 года, вступивший в силу в феврале прошлого года.

В Брюсселе считают, что он подрывает независимость польских судей и несовместим с европейским законодательством.

Комиссия попросила суд ЕС применить временные меры, чтобы ограничить ущерб, причиненный независимости судопроизводства и правовому порядку Евросоюза .

В частности, Еврокомиссия попросила приостановить действие положений закона, которые дают дисциплинарной палате Верховного суда Польши право рассматривать вопрос о снятии судейской неприкосновенности, приостановить все ранее принятые решения о снятии неприкосновенности и приостановить положения, запрещающие судьям применять определенные положения законодательства ЕС .