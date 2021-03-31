?Марина Порошенко призвала правительство выделить Киеву квоту для прямой закупки вакцин

Правительство должно предоставить квоту для Киева на прямую закупку вакцин от коронавируса – об этом в интервью «Главкому» заявила глава Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко. Она отметила, что столице требуется 4 миллиона доз вакцин, и в бюджете Киева на вакцину предусмотрены 140 млн гривен. Однако купить их местная власть не может, а центральная не обеспечила необходимые контракты с производителями.

«У нас сложилась патовая ситуация. В первую очередь, это вопрос личной ответственности руководства государства. Когда еще в прошлом году главы правительств и президенты многих стран непосредственно занимались заключением контрактов на приобретение государствами вакцин, украинская власть решала, как использовать Сovid-фонд на так называемое «Большое строительство». И когда некоторые страны уже начали прививки, а украинцы начали остро ставить вопрос: «Так где же вакцина?», наше правительство только начало о чем-то договариваться», - говорит Марина Порошенко.

«В результате, вся страна наблюдает, какое мизерное количество доз вакцин завезено. А на внутреннем рынке вакцину вообще купить невозможно, потому что даже и ограниченное количество, которое было законтрактовано правительством, завозится через фирмы-прокладки», - объясняет глава профильной комиссии Киевсовета.

«Европейская Солидарность» потребует от правительства выделения квот для Киева на закупку вакцин непосредственно у производителя. Ведь 140 млн грн - это возможность закупки около 1 млн доз вакцин», - говорит Марина Порошенко.

«Кстати, на днях «Рейтерс» сообщило, что одной из известных компаний уже разрабатывается лекарство от коронавируса, которое проходит конечную стадию испытания. И я бы здесь рекомендовала Кабинету министров хоть на этот раз не упустить время и срочно начать переговоры с этой компанией», - резюмирует Марина Порошенко.