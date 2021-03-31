Умер один из ключевых фигурантов Уотергейтского скандала Гордон Лидди

Он руководил проникновением в штаб-квартиру Демпартии, которое привело к отставке Никсона.

Умер один из ключевых фигурантов Уотергейтского скандала Гордон Лидди
Фото: wikipedia.org

В Соединенных Штатах умер один из ключевых фигурантов Уотергейтского скандала Гордон Лидди (G. Gordon Liddy).

Как сообщает "Голос Америки", о его смерти во вторник сообщил его сын Томас Лидди.

Бывший агент ФБР и ветеран армии Лидди был признан виновным в сговоре, незаконном проникновении и незаконном прослушивании в связи с его ролью в уотергейтском скандале, приведшем к отставке Ричарда Никсона.

Будучи представителем администрации Никсона, он руководил операцией с проникновением в штаб-квартиру Национального комитета Демократической партии в отеле "Уотергейт".

Лидди получил 20 лет заключения, но 39-й президент США Джимми Картер вскоре смягчил приговор.

Всего Лидди провел в тюрьме четыре года и четыре месяца.

После освобождения он стал популярным и часто провокационным ведущим ток-шоу на радио.

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