Украина вышла из договора с РоSSией о сотрудничестве в области туризма

Соглашение действовало с 1999 года.

Украина вышла из договора с Россией о сотрудничестве в области туризма
Фото: kmu.gov.ua

Украина вышла из договора о сотрудничестве с Россией в области туризма, который был подписан 16 июля 1999 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан.

Решение принято из-за вооруженной агрессии РоSSийской Федерации против Украины, которая поставила крест на сотрудничестве в области туризма.

Международные договоры Украины, заключенные от имени правительства, которые не нуждались в ратификации в Верховной Раде или утверждении президентом, могут быть прекращены постановлением Кабинета министров.

Министерство иностранных дел должно уведомить правительство РФ о решении Кабмина.

Напомним, что в 2019 году Кабинет Министров приостановил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией. Оно действовало с 1995 года.

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